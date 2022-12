Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Volkswagen Vz.



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (13.12.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Volkswagens IT-Vorständin Hauke Stars sehe einen hohen Bedarf an weiteren Digital-Fachkräften und werbe um neue Ausbildungskonzepte in Deutschland. "Bei uns arbeiten schon heute 13.000 IT-Expertinnen und -Experten. Allein in der Konzernzentrale sind 700 IT-Stellen offen", habe sie am Montag in Wolfsburg gesagt.Dort habe der neue Jahrgang der Programmierschule "42 Wolfsburg" gestartet, die neben VW unter anderem Google und Microsoft mit unterstützen würden.An der Einrichtung könnten sich die Studierenden auch ohne einen formalen Abschluss in technischen Fächern zu Software-Entwicklern weiterbilden. Dabei setze die IT-Schule auf kurze Wege und verzichte auf "akademische Hierarchien", wie ihre Träger betonen würden. Stars habe in ihrer Rede zur Begrüßung der neuen Jahrgangsmitglieder gesagt, solche Modelle sollten helfen, "die digitale Kompetenzlücke zu schließen". In vielerlei Hinsicht müsse das deutsche Bildungssystem zur Vorbereitung auf IT-Berufe "agiler und flexibler werden". Oft gebe es in diesem Bereich außerdem finanzielle und bürokratische Hürden.Dabei sei der Nachwuchsmangel erheblich, so die Managerin, die seit dem Februar ein erstmals eigenes IT-Ressort im VW-Vorstand leite. Nach Einschätzung des Branchenverbands Bitkom hätten derzeit fast 140.000 Fachkräfte in Deutschland gefehlt. Für Volkswagen sei der Wandel zum "software- und datengetriebenen Anbieter nachhaltiger Mobilität" teils noch anspruchsvoller als der Umbruch zu alternativen Antrieben. Der Konzern suche auch für seine Software-Sparte Cariad weiteres Personal - zumal die Entwicklung eigener Systeme schwieriger sei als zunächst gedacht und bereits zu teuren Modellverzögerungen geführt habe.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: