Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zehn Marken aus fünf europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche und Ducati. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an weiteren Marken und Geschäftsbereichen an. Darunter auch Finanzdienstleistungen, wozu die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement zählen.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (25.08.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Auf dem weltweit wichtigsten Automarkt China stocke die Nachfrage auch im August. Laut Prognosen des Branchenverbands PCA (Passenger Car Association) dürften die Auslieferungen von Autos an Endkunden im Jahresvergleich um 1,3 Prozent auf 1,85 Millionen Autos zurückgehen, wie es am Donnerstag in Peking geheißen habe. Gegenüber dem Vormonat sei aber ein Plus von knapp fünf Prozent zu erwarten. Hintergrund des im Jahresvergleich mauen Abschneidens im August und den beiden Vormonaten seien Kaufanreize, welche die Volksrepublik vor einem Jahr gemacht habe, um die Autokonjunktur nach Einbußen der Covid-Pandemie wieder anzukurbeln.Weiter starken Auftrieb im Land bekämen hingegen auch im August Elektroautos. Die Zahl der ausgelieferten Pkw mit alternativen Antrieben habe gegenüber dem Vorjahresmonat den Schätzungen zufolge um knapp ein Drittel auf rund 700 000 Fahrzeuge zugelegt, habe es vom PCA geheißen. Bei der gegenwärtigen Entwicklung der Verkäufe würden Branchenkenner damit rechnen, dass Elektroautos die Verbrenner in der Verkaufsstatistik bald überholen würden.Auslieferungszahlen aus China seien auch für die deutschen Hersteller Volkswagen (inklusive Audi und Porsche) BMW und Mercedes-Benz besonders wichtig, denn das Land sei für der größte Einzelmarkt. Im stark wachsenden Geschäft mit Elektroautos hätten deutsche Anbieter dort aber einen schweren Stand.Vor allem Volkswagen komme mit seinen ID.-Modellen nicht an. Zu wenig innovativ, die Software zu schlecht im Vergleich zu Chinas neuen Stars wie BYD, Nio, Xpeng und Li Auto.Mercedes-Benz könne zwar nach wie vor mit dem Verkauf seiner Verbrenner in China punkten, jedoch komme das Team um Vorstand Ola Källenius im Bereich der Elektroautos nicht wie gewünscht voran. Die großen Absatzzahlen würden im Mittelklasse-Segment erzielt. Mercedes habe jedoch mit dem EQS sein Flaggschiff nur im Hochpreissegment positioniert. Neue Modelle für China und auch für Europa im mittleren Preissegment seien jedoch in der Pipeline.Bei den Verbrennern seien die Wolfsburger in China zwar mit großem Abstand Marktführer. Doch auf dem rasant wachsenden Elektro-Markt seien sie nur ein Nischenanbieter. Der chinesische Newcomer BYD liege dort so weit in Führung, dass er VW auch insgesamt als Marktführer abgelöst habe.Die VW-Aktie sei technisch angeschlagen. Anleger sollten den Blick eher nach unten richten, als auf ein großes Comeback der Aktie zu warten, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". Mercedes habe mit seinem Fokus auf Luxus zuletzt vieles richtiggemacht. Jetzt komme es darauf an, wie die E-Klasse im E-Mobility-Segment ankommt. Anleger sollten bei Mercedes investiert bleiben. (Analyse vom 25.08.2023)