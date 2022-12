XETRA-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

135,72 EUR -1,11% (12.12.2022, 15:30)



ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



NASDAQ OTC-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zehn Marken aus fünf europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche und Ducati. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an weiteren Marken und Geschäftsbereichen an. Darunter auch Finanzdienstleistungen, wozu die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement zählen.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (12.12.2022/ac/a/d)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Experten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Nachdem die Wolfsburger in den vergangenen Monaten mit einigen positiven Nachrichten wie dem geglückten Börsengang von Porsche und einem möglichen weiteren IPO von Lamborghini hätten aufwarten können, habe sich der Newsflow zuletzt wieder etwas eingetrübt. Insbesondere beim Zukunftsmarkt der Elektromobilität komme der Autobauer einfach nicht so schnell voran wie geplant. Nicht nur, dass der geplante Marktstart der neuen Automobilplattform Trinity aufgrund von Verzögerungen bei der Weiterentwicklung der Software Cariad von Mitte auf Ende des Jahrzehnts verschoben werden solle.Auch aktuell könne VW nicht ganz mit der Konkurrenz Schritt halten, abzulesen etwa am größten Einzelmarkt China, wo die Wolfsburger bei den November-Verkaufszahlen von den heimischen Anbietern BYD, Geely und Nio überholt worden seien. Zwar gebe es auch positive Impulse wie die anstehende DAX-Aufnahme von Porsche, die der ohnehin positiven Kursentwicklung der VW-Tochter weiteren Schub verleihen könnte. Aber mit einem nachhaltigen Abbau der Unterbewertung - das KGV für 2022 liege bei unter 5 - sei erst zu rechnen, wenn Volkswagen auch beim entscheidende Werttreiber, der Elektromobilität, in die Erfolgsspur komme.Die Experten von "Der Anlegerbrief" bleiben auf Bewährung investiert, erwägen aber bei anhaltend durchwachsenem Newsflow den Ausstieg. Das Kursziel für die Volkswagen-Vorzugsaktie laute 250 Euro. (Ausgabe 45 vom 10.12.2022)Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:135,30 EUR -1,26% (12.12.2022, 15:43)