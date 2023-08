Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zehn Marken aus fünf europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche und Ducati. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an weiteren Marken und Geschäftsbereichen an. Darunter auch Finanzdienstleistungen, wozu die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement zählen.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (22.08.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Zum Produktionsstart von Volkswagens neuer Elektrolimousine ID.7 ruckele es im Emder Werk noch etwas: Als Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil auf dem Beifahrersitz eines neuen ID.7 zusammen mit VW-Kernmarkenchef Thomas Schäfer und Betriebsratschefin Daniela Cavallo auf der Rückbank zur Endkontrolle des Neuwagens gerollt seien, habe die Technik gestreikt. An einem Prüfstand, der sog. Rüttelrolle, sollte getestet werden, wie sich der Neuwagen auf verschiedenen Fahrbahnbelägen verhalte - doch die Rüttelrolle sei nicht angesprungen. Erst beim zweiten Anlauf habe es geklappt.Doch Panne hin oder her: VW setze große Hoffnung auf das neue Elektro-Topmodell, das für die Marke die wichtigste Neuheit des Jahres markiere. Mit bis zu 700 Kilometern Reichweite wolle VW endlich auf Augenhöhe mit Tesla kommen und in Bereiche vorstoßen, die Elektroautos auch für Langstrecken- und Vielfahrer attraktiv machen würden - ob in Europa, China oder den USA.Mehr Schwung bei der Elektromobilität habe VW bitter nötig und auch andere deutsche Autobauer bekämen zu spüren, dass der Elektro-Boom zuletzt deutlich an Schwung verloren habe. Wegen der schwachen Nachfrage nach Elektroautos habe VW in Emden die Produktion seiner Elektromodelle bereits drosseln müssen und schickte der bisher 1.500 Leiharbeiter nach Hause geschickt. "Wir sehen, dass die Elektro-Mobilität leider nicht so angenommen wird, wie wir uns das alle - die Politik inklusive - vorgestellt haben", habe kürzlich Betriebsratschefin Cavallo der "Braunschweiger Zeitung" gesagt.Zwar habe die Wolfsburger Kernmarke den Absatz ihrer reinen Elektrofahrzeuge im ersten Halbjahr um gut 42% steigern können. Mit knapp 165.000 Fahrzeugen habe der Anteil am Gesamtabsatz aber nur bei 7,4% gelegen. Vom Ziel, 2033 zumindest in Europa zur reinen E-Marke zu werden, sei VW noch weit entfernt.Die Modellpalette brauche dringend neue Impulse. Der zuletzt eingefädelte Deal mit XPeng sei richtig, werde aber nicht in Kürze neue Lösungen liefern.Die VW-Aktie sei technisch angeschlagen. Anleger sollten den Blick eher nach unten richten, als auf ein großes Comeback der VW-Aktie zu warten. Das Papier notiere nur noch knapp über dem 52-Wochen-Tief bei 112,84 Euro. Ein Rutsch darunter würde das charttechnische Bild eintrüben. Investierte Anleger sollten sich mit einem Stopp bei 105 Euro nach unten absichern, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.08.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Volkswagen Vz.