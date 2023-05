Aus charttechnischer Sicht bietet die Zone zwischen 115,00 Euro und 120,00 Euro Support für die Aktie, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.05.2023)



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zehn Marken aus fünf europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche und Ducati. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an weiteren Marken und Geschäftsbereichen an. Darunter auch Finanzdienstleistungen, wozu die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement zählen.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (15.05.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.In einem Interview mit der "Bild am Sonntag" mache VW-Chef Oliver Blume den Konsumenten Hoffnung auf günstigere Varianten im Elektroauto-Segment. Darüber hinaus habe VW am Ende der letzten Handelswoche noch gute Verkaufszahlen melden können.VW-Chef Oliver Blume wolle bald günstige Elektroautos anbieten. "Mitte des Jahrzehnts sollen sie auf den Markt kommen", habe Blume gegenüber der "Bild am Sonntag" gesagt. Preis: rund 25.000 Euro. Elektroautos unter 20.000 Euro habe der VW-Manager eine Absage erteilt.Gute News habe es vom Konzern zum Ende der letzten Handelswoche gegeben. Die Auslieferungszahlen von Volkswagen hätten sich im April weiter erholt. In nahezu allen Märkten habe der Konzern deutlich mehr Autos an seine Kunden übergeben - insbesondere im wichtigen chinesischen Markt. Dort sei im April mehr als jedes dritte Auto des Konzerns ausgeliefert worden. Lediglich im restlichen Teil der Asien-Pazifik-Region habe es ein kleines Minus gegeben. Insgesamt seien die Auslieferungen des VW-Konzerns um fast 40 Prozent auf 720.200 Autos gestiegen, wie Volkswagen am Freitag in Wolfsburg bekannt gegeben habe.Erst vor wenigen Tagen hätten Daten des chinesischen Branchenverbandes PCA gezeigt, dass sich der chinesische Automarkt im April weiter stabilisiert habe. Gegenüber dem Vormonat seien demnach mit 1,63 Millionen Pkw 2,5 Prozent mehr Autos an die Kunden ausgeliefert worden.Den größten Sprung habe es im vergangenen Monat bei alternativen Antrieben mit fast 86 Prozent Plus im Jahresvergleich auf 527.000 Autos gegeben. Zu der Antriebsart würden in China vor allem die vollelektrischen Batterieautos (BEV) gezählt.Auch die Analysten seien sich nicht ganz darüber einig, wohin der Weg der VW-Aktie in den nächsten Monaten führen werde.Die kanadische Bank RBC habe das Kursziel für Volkswagen zuletzt von 181 auf 160 Euro reduziert. Analyst Tom Narayan glaube, dass sich der Preis-Mix bereits bei allen wichtigen Marken normalisiere. Es werde auch einige Zeit brauchen, bis Volkswagen das Geschäft mit batteriebetriebenen E-Fahrzeugen in China wieder in den Griff bekomme.Deutsche Bank Research hingegen habe die Volkswagen-Vorzugsaktien mit einem Kursziel von 190 Euro versehen. Der Autokonzern scheine in ein starkes zweites Quartal einzufahren, habe Analyst Tim Rokossa in einer am Mittwoch vorliegenden Studie geschrieben. Insgesamt sei die Roadshow des Managements recht ermutigend gewesen.Was die Elektromobilität betreffe, so hinke der VW-Konzern nicht nur Tesla, sondern auch den chinesischen Herstellern BYD, NIO, Xpeng, Li Auto und SAIC deutlich hinterher. In den nächsten Monaten sei aus dem VW-Portfolio kein Gamechanger in Sicht. Auch die Software-Sparte Cariad bereite immer wieder Probleme.