Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:



Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

121,80 EUR -0,80% (21.04.2023, 10:20)



XETRA-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

121,80 EUR +0,18% (21.04.2023, 10:05)



ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



NASDAQ OTC-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zehn Marken aus fünf europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche und Ducati. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an weiteren Marken und Geschäftsbereichen an. Darunter auch Finanzdienstleistungen, wozu die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement zählen.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (21.04.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Volkswagen habe zuletzt keine gute Performance hingelegt. In dieser Woche etwa würden die Papiere des DAX-Konzerns ein Minus von mehr als vier Prozent aufweisen. Ein Belastungsfaktor: Im wichtigen chinesischen Markt hätten die Wolfsburger ihre Spitzenposition an BYD ( ISIN CNE100000296 WKN A0M4W9 ) verloren. Nun solle eine dortige Milliarden-Investition die Wende zum Besseren bringen.Konkret habe VW jüngst auf der Automesse in Shanghai laut einem CBNC-Bericht angekündigt, ein Entwicklungs- und Forschungszentrum für Elektroautos im Reich der Mitte (Hefei) zu bauen - einer Stadt in der Nähe von Shanghai, die sich zu einem Auto-Drehkreuz gemausert habe. Kostenpunkt: Eine Milliarde Dollar.Wie das chinesische Handelsministerium am Donnerstag mitgeteilt habe, seien die deutschen Investitionen in China im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahr um fast 61 Prozent gestiegen. Insgesamt hätten sich die ausländischen Investitionen im Reich der Mitte im ersten Jahresviertel im Vergleich zum Vorjahr um 4,9 Prozent auf 408,45 Milliarden Yuan (59,33 Milliarden Dollar) erhöht.Überdies habe Volkswagen diese Woche auch die Weltpremiere seiner neuen ID.7-Limousine gefeiert. Das vollelektrische Fahrzeug solle im Herbst in China und Europa und nächstes Jahr in Nordamerika auf den Markt kommen. Die Fahrzeuge für China würden vor Ort produziert, während die Fahrzeuge für Europa und Nordamerika in Deutschland hergestellt würden, so Volkswagen. Einen Preis habe das deutsche Unternehmen nicht genannt, aber gesagt, der ID.7 sei sein erstes vollelektrisches Auto "für die obere Mittelklasse".Volkswagen müsse im zukunftsträchtigen Segment "Elektromobilität" im wichtigen chinesischen Markt dringend aufholen. Die Wolfsburger würden dabei große Hoffnungen auf die neue Elektro (ID.7)-Limousine setzen. Auch charttechnisch habe sich das Bild zuletzt zunehmend eingetrübt - die Aktie notiere unter den beiden wichtigen gleitenden Durchschnitten (GD50: 128,11 Euro; GD200: 133,18 Euro). Erst ein Sprung über die für den mittel- und langfristigen Trend wichtige 200-Tagelinie wäre ein frisches Kaufsignal.Kurzum: Die Aktie ist derzeit eine Halteposition, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär" zur Volkswagen AG in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.04.2023)Hinweis auf InteressenkonflikteDer Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Volkswagen Vz.