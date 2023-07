Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

123,76 EUR +0,23% (05.07.2023, 17:54)



XETRA-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

123,62 EUR +0,08% (05.07.2023, 17:35)



ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



NASDAQ OTC-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zehn Marken aus fünf europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche und Ducati. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an weiteren Marken und Geschäftsbereichen an. Darunter auch Finanzdienstleistungen, wozu die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement zählen.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (05.07.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Die Absatzprobleme von Volkswagen in China seien hinlänglich bekannt. Kürzlich seien jedoch auch Zweifel über die Nachfrage in Europa aufgekommen. Die hiesige Schwäche solle allerdings nur vorrübergehend sein. Langfristig sollten Europa und Nordamerika helfen, die China-Probleme auszugleichen. Zudem setze VW mit einer Milliarden-Investition auf ein weiteres Standbein.Wie die Wolfsburger am Dienstag mitgeteilt hätten, wolle der Autobauer in Südamerika bis 2026 eine Milliarde Euro investieren. Auch andere Automobilhersteller seien zuletzt in die Offensive gegangen. So habe ebenfalls am Dienstag BYD ( ISIN CNE100000296 WKN A0M4W9 ) den Bau eines Werks in Brasilien angekündigt.Der Kontinent verspreche kräftiges Wachstumspotenzial. Zwar solle der Anteil an E-Autos in Brasilien laut Prognosen bis 2033 bei lediglich vier Prozent liegen. Insgesamt werde der südamerikanische Automobilmarkt bis 2030 aber um jährlich elf Prozent zulegen, so VW. Südamerika sei als schnell wachsender Automarkt für Volkswagen von strategischer Bedeutung, erkläre VW-Markenchef Thomas Schäfer. Auf dem größten Einzelmarkt Brasilien wolle man bis 2027 um 40 Prozent wachsen.Auch Südamerika werde Volkswagen dabei helfen, die China-Schwäche zumindest besser zu verkraften und näher an die Volumenziele zu kommen. Dennoch kämpfe der Autobauer derzeit mit einer ganzen Reihe an Problemen. Daher macht auch die günstige Bewertung mit einem KGV von 5 und einem KUV von lediglich 0,3 die Volkswagen-Vorzugsaktie zu keinem attraktiven Investment, so Julian Weber von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie: