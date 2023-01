Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Porsche AG, Volkswagen und Mercedes-Benz.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Die Pkw-Neuzulassungen in der Europäischen Union hätten im vergangenen Jahr so niedrig wie seit fast 30 Jahren nicht mehr gelegen. Im Dezember habe es zwar dank eines starken Schlussspurts in den großen Märkten Deutschland und Italien ein EU-weites Plus von 12,8 Prozent auf 896.967 neu zugelassene Autos gegeben, wie der europäische Branchenverband Acea am Mittwoch in Brüssel mitgeteilt habe.Im Gesamtjahr seien aber mit 9,26 Millionen Pkw 4,6 Prozent weniger zugelassen worden als im ohnehin schwachen Vorjahr - und damit so wenige Autos wie seit 1993 nicht mehr.In Deutschland habe die zum Jahresende auslaufende Förderung von Plug-in-Hybriden sowie die sinkenden Prämien auf den Kauf von Batterieautos im Dezember für Vorzieheffekte gesorgt. Von den größten EU-Automärkten hätten die Autozulassungen auch im Gesamtjahr nur in Deutschland leicht angezogen (+1,1 Prozent), in Italien (minus 9,7 Prozent), Frankreich (minus 7,8 Prozent) und Spanien (minus 5,4 Prozent) sei es hingegen abwärts gegangen. Autobauer in Europa hätten vor allem über eine mangelhafte Teileversorgung unter anderem bei Elektronikchips geklagt.Marktführer in der EU sei mit gut einer Million Autos weiter die Volkswagen-Kernmarke VW Pkw gewesen. Die VW-Gruppe insgesamt habe mit rund 2,3 Millionen Wagen auch bei der Konzernsicht an der Spitze vor der Peugeot-, Fiat- und Opel-Mutter Stellantis (1,8 Millionen Pkw) gelegen. Der Renault-Konzern habe mit knapp 985.000 Autos auf Rang drei gelegen. BMW sei mit allen Marken auf 624.940 Neuanmeldungen gekommen, Mercedes-Benz auf 549.023.Volkswagen müsse Gas geben. Sowohl im europäischen Markt als auch in China. Dort wolle das Unternehmen beispielsweise unter anderem durch eine Reihe günstigerer Elektromodelle Kunden gewinnen.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: