XETRA-Aktienkurs VW-Vorzugsaktie:

113,78 EUR +5,41% (23.01.2024, 17:35)



ISIN VW-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN VW-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol VW-Vorzugsaktie:

VOW3



NASDAQ OTC-Symbol VW-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Die Volkswagen Group (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) ist einer der weltweit führenden Automobilhersteller mit Hauptsitz in Wolfsburg, Deutschland. Sie ist global tätig und verfügt über 119 Produktionsstätten in 19 europäischen Ländern und zehn Ländern in Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Der Konzern beschäftigt rund 676.000 Mitarbeiter. Die Fahrzeuge der Gruppe werden in über 150 Ländern verkauft.



Mit einem konkurrenzlosen Portfolio starker globaler Marken, führenden Technologien im industriellen Maßstab, innovativen Ideen zur Erschließung künftiger Profit Pools und einem unternehmerisch denkenden Führungsteam setzt sich der Volkswagen Konzern dafür ein, die Zukunft der Mobilität durch Investitionen in elektrische und autonom fahrende Fahrzeuge, Digitalisierung und Nachhaltigkeit zu gestalten.



Das Unternehmen besitzt zehn Kernmarken aus fünf europäischen Ländern, die in Markengruppen organisiert sind: Die Markengruppe Core mit der Marke Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, die Markengruppe Progressive mit Audi, Lamborghini, Bentley und Ducati und die Markengruppe Sport Luxury mit Porsche. (24.01.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Automobilaktien, allen voran jene des Wolfsburger Volkswagen-Konzerns, seien am Dienstag heiß begehrt gewesen, hätten sich an die DAX-Spitze gesetzt und kräftig an Wert hinzugewonnen. Ausgangspunkten seien Aussagen des Managements gwesen. In einer Telefonkonferenz mit Analysten habe es mit Blick auf die jüngste Entwicklung des Geschäfts Optimismus versprüht.Das sei ein starker Tag für Automobilwerte gwesen. Positiv aufgenommene Aussagen von Volkswagen im Rahmen einer Telefonkonferenz mit Analysten hätten am Dienstag der gesamten Branche Auftrieb gegeben. Die VW-Vorzugsaktien hätten an die Vortagsgewinne angeknüpft und im DAX bis zum Handelsende um 5,4% zugelegt, nachdem sie am Freitag angesichts des wochenlangen Abwärtstrends auf den tiefsten Stand seit Anfang Dezember abgerutscht seien.Die Volkswagen-Aktie stecke seit bald drei Jahren in einem Abwärtstrend, der sie von über 250 Euro in der Spitze bis auf unter 100 Euro vor wenigen Tagen geführt habe. Die Aussagen jetzt würden zwar Anlass zur Hoffnung geben, seien für sich genommen aber nicht ausreichend die Trendwende herbeizuführen. Dass es dennoch jetzt zu einer solchen kommen könnte, darauf deute der Chart. Bereits im Dezember hätten sich die Vorzüge angeschickt, den hartnäckigen Abwärtstrend zu verlassen. Der gestrige Anstieg sei als weiterer zu werten. "Der Aktionär" behalte die VW-Aktie im Blick, so Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.01.2024)Börsenplätze VW-Vorzugsaktie:Tradegate-Aktienkurs VW-Vorzugsaktie:114,50 EUR +0,56% (24.01.2024, 08:50)