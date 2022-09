Porsches oberer Bewertungsbereich entspreche fast dem gesamten Marktwert von VW - bestehend aus Audi, Skoda, der Kernmarke VW und spannenden Brands wie Lamborghini, Bentley und Audi. Demnach sollte auch die VW-Aktie weiter zulegen, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.09.2022)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Die Zeichnungsfrist für die Vorzugsaktien der Porsche AG beginne an diesem Dienstag. Das habe das Unternehmen aus Stuttgart am Montagabend mitgeteilt, nachdem der Wertpapierprospekt veröffentlicht worden sei. In einem Korridor zwischen 76,50 und 82,50 Euro pro Stück sollten die Papiere der Volkswagen-Tochter angeboten werden. Lohne es sich, die Aktie des Sportwagenherstellers zu zeichnen?Auch Privatanleger in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Frankreich, Italien und Spanien sollten einen Teil davon erwerben können. Anleger müssten dafür laut Porsche die Anzahl der Aktien angeben, die sie würden zeichnen wollen, und den Preis pro Aktie nennen, den sie maximal würden zahlen wollen. Nach Ende der Zeichnungsfrist werde dann der Preis festgelegt und die Papiere abhängig von Zahlungsbereitschaft und Nachfrage zugeteilt.Die meisten Vorzugsanteile dürften nicht an kleine, sondern an institutionelle Großanleger gehen. So wolle sich Katar laut VW mit knapp 5 Prozent eindecken. Das Golf-Emirat sei schon drittwichtigster Aktionär des Gesamtkonzerns. Ein weiterer Ankerinvestor des Porsche-Börsengangs sei der norwegische Staatsfonds, in dem die Zentralbank in Oslo die Einnahmen aus den Öl- und Gasvorkommen des Landes verwalte und für künftige Generationen mehren wolle. Daneben würden die US-Fondsgesellschaft T. Rowe Price und die staatliche Investmentgesellschaft ADQ aus Abu Dhabi bei den Stuttgartern einsteigen.Die Zeichnungsfrist solle am 28. September enden, einen Tag vor dem anvisierten Börsengang.Die Bewertung liege zwischen 70 bis 75 Milliarden Euro. Dies liege unter einem früheren Höchstwert von 85 Milliarden Euro.Bei der Bewertung der Vorzugsaktien würde Porsche mit rund 10Fachen des Gewinns vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation bewerten, so Jefferies. Zum Vergleich: Ferraris EBITDA-Multiple liege bei 23,1.Die italienische Luxus-Schmiede komme dabei auf eine einzigartige Marge von 37 Prozent oder rund 70.000 Euro Gewinn pro Auto. Bei Porsche seien es 16.000 Euro, oder 16 Prozent Marge.Der Börsenwert von Ferrari betrage 36 Milliarden Euro. Mache ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von 7,5.Ein Vergleich mit Ferrari möge vielleicht etwas zu hoch gegriffen sein. Schließlich baue Ferrari Luxusautos. Die Nachfrage sei auch in Zeiten von Rezession und Krisen ungebrochen hoch.Porsche dagegen baue Premium-Autos. Die Nachfrage dürfte in Krisenzeiten deutlich stärker reagieren im Vergleich zu Ferrari. Der ein oder andere könnte seine Investition in einen neuen PS-Protz durchaus zurückstellen."Der Aktionär" rät die Aktie der Porsche AG zu zeichnen. Die Bewertung mit einem KUV von 1,9 und einem 10Fachen des Gewinns vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation falle nicht aus dem Rahmen.