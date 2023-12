XETRA-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

Kurzprofil Volkswagen AG:



Die Volkswagen Group (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) ist einer der weltweit führenden Automobilhersteller mit Hauptsitz in Wolfsburg, Deutschland. Sie ist global tätig und verfügt über 119 Produktionsstätten in 19 europäischen Ländern und zehn Ländern in Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Der Konzern beschäftigt rund 676.000 Mitarbeiter. Die Fahrzeuge der Gruppe werden in über 150 Ländern verkauft.



Mit einem konkurrenzlosen Portfolio starker globaler Marken, führenden Technologien im industriellen Maßstab, innovativen Ideen zur Erschließung künftiger Profit Pools und einem unternehmerisch denkenden Führungsteam setzt sich der Volkswagen Konzern dafür ein, die Zukunft der Mobilität durch Investitionen in elektrische und autonom fahrende Fahrzeuge, Digitalisierung und Nachhaltigkeit zu gestalten.



Das Unternehmen besitzt zehn Kernmarken aus fünf europäischen Ländern, die in Markengruppen organisiert sind: Die Markengruppe Core mit der Marke Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, die Markengruppe Progressive mit Audi, Lamborghini, Bentley und Ducati und die Markengruppe Sport Luxury mit Porsche. (04.12.2023/ac/a/d)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Angesichts der regelrechten Nachrichtenflut herrsche an der Börse weiterhin eine große Ratlosigkeit über die Bewertung der VW-Aktie. Negativ zu Buche habe etwa geschlagen, dass den Konzern zwischenzeitlich eine schwere IT-Störung lahmgelegt habe - die aber mittlerweile behoben sei. Zudem hätten den Markt die Nachrichten über einen geplanten Stellenabbau verunsichert - den die Experten aber als notwenige und erwartbare Maßnahme im Zuge des bereits angekündigten Effizienzprogrammes über 10 Mrd. Euro einstufen würden.Aufhorchen lassen würden indes Meldungen aus China, wonach sich im Oktober die Auslieferungen von E-Autos der Wolfsburger auf knapp 24 Tsd. Fahrzeuge verdoppelt hätten. Maßgeblichen Anteil daran habe der ID.3 gehabt, der sich zu einem der meistverkauften Elektrofahrzeuge im Reich der Mitte gemausert habe. Zudem wolle VW eine neue Plattform aufsetzen, um eigens für den chinesischen Markt bis 2026 zehn weitere, kostengünstige E-Modelle zu entwickeln.Kurzum: Etabliert sich ein nachhaltiger Aufwärtstrend in China, steht die "ausgebombte" Aktie vor einer fundamentalen Neubewertung, so die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief". Das Kursziel für die Volkswagen-Vorzugsaktie laute 250 Euro. (Ausgabe 44 vom 02.12.2023)Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:107,06 EUR -0,04% (04.12.2023, 11:56)