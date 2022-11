Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zehn Marken aus fünf europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche und Ducati. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an weiteren Marken und Geschäftsbereichen an. Darunter auch Finanzdienstleistungen, wozu die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement zählen.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (07.11.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Ende September habe der Wolfsburger Autobauer seine Tochtermarke Porsche erfolgreich an die Börse gebracht. In diesem Zusammenhang habe "Der Aktionär" bereits über weitere potenzielle IPO-Kandidaten im Konzern berichtet. Insbesondere um Lamborghini habe es bereits diverse Medienberichte zu einem möglichen Börsengang gegeben.Laut Bloomberg beschäftige sich der Sportwagenbauer schon länger mit einem möglichen Börsengang. Dies sei bereits geschehen, bevor VW seine Marken Ende Oktober dazu aufgefordert habe, eine virtuelle Equity Story für den Kapitalmarkt vorzubereiten, so der Lamborghini-CEO Stephan Winkelmann in einem Interview. Dazu habe man mit Agenturen zusammengearbeitet, um Klarheit zu schaffen und den Wert des Autobauers zu zeigen. Ein Börsengang sei genau das Richtige um der Öffentlichkeit zu zeigen, wie solide man sei und was man für die Zukunft geplant habe, so Winkelmann. Dafür habe man eine klare Strategie.Solide sei das Unternehmen definitiv. In den ersten neun Monaten des Jahres habe Lamborghini Umsätze von 1,9 Mio. Euro und eine operative Marge von rund 30% erzielt. Ein IPO des Sportwagenbauers würde in einem stabilen wirtschaftlichen Umfeld durchaus Sinn machen. Ein Börsenwert von 15 Mrd. Euro wäre vertretbar. Die Erlöse aus dem Börsengang könnte VW in die weitere Elektrifizierung des Portfolios stecken.Lamborghini scheine auf einen IPO hinzuarbeiten. Wann es so weit sei und ob es so weit komme, sei aktuell zwar nicht abzusehen. Die gehandelten Summen würden jedoch zeigen, welche Markenwerte noch im VW-Portfolio verborgen seien. Alleine die 75%-ige Beteiligung an Porsche entspreche in etwa der Marktkapitalisierung Volkswagens. Marken wie AUDI, Bentley oder Lamborghini würden also kaum in die Bewertung einfließen.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Volkswagen Vz.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link