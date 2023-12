Börsenplätze VW-Vorzugsaktie:



Tradegate-Aktienkurs VW-Vorzugsaktie:

112,04 EUR -0,67% (28.12.2023, 14:45)



XETRA-Aktienkurs VW-Vorzugsaktie:

112,12 EUR -0,60% (28.12.2023, 14:31)



ISIN VW-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN VW-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol VW-Vorzugsaktie:

VOW3



NASDAQ OTC-Symbol VW-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Die Volkswagen Group (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) ist einer der weltweit führenden Automobilhersteller mit Hauptsitz in Wolfsburg, Deutschland. Sie ist global tätig und verfügt über 119 Produktionsstätten in 19 europäischen Ländern und zehn Ländern in Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Der Konzern beschäftigt rund 676.000 Mitarbeiter. Die Fahrzeuge der Gruppe werden in über 150 Ländern verkauft.



Mit einem konkurrenzlosen Portfolio starker globaler Marken, führenden Technologien im industriellen Maßstab, innovativen Ideen zur Erschließung künftiger Profit Pools und einem unternehmerisch denkenden Führungsteam setzt sich der Volkswagen Konzern dafür ein, die Zukunft der Mobilität durch Investitionen in elektrische und autonom fahrende Fahrzeuge, Digitalisierung und Nachhaltigkeit zu gestalten.



Das Unternehmen besitzt zehn Kernmarken aus fünf europäischen Ländern, die in Markengruppen organisiert sind: Die Markengruppe Core mit der Marke Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, die Markengruppe Progressive mit Audi, Lamborghini, Bentley und Ducati und die Markengruppe Sport Luxury mit Porsche. (28.12.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Die VW-Vorzüge hätten sich nach einer Leidenszeit von mehr als zwei Jahren in den letzten Wochen etwas stabilisiert. Seit Ende Oktober sei es in Spitze allerdings über 20 Prozent aufwärts gegangen. An einer aus charttechnischer Sicht wichtigen Marke sei die Rally allerdings erneut beendet gewesen. Darauf komme es jetzt an.Im Zuge der Aufholjagd seien die 50-Tage-Linie bei 107,74 Euro und das September-Hoch bei 114,76 Euro überwunden worden. An der 200-Tage-Linie (116,32 Euro), wo auch die Tiefs aus dem März als Widerstand fungiert hätten, sei das Papier jedoch abgeprallt und habe in der Folge wieder unter das September-Hoch zurückgesetzt. Die 200-Tage-Linie habe sich in den letzten zwei Jahren bereits mehrfach als hartnäckiger Widerstand herausgestellt und habe mehrfach nicht nachhaltig überwunden werden können.Für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung gelte es nun, das Hoch aus dem diesjährigen September wieder zu überwinden. Danach würden schnell wieder die jüngsten Höchsstände (auf Schlusskursbasis) aus dem Dezember, allerdings auch der GD200, in den Fokus rücken. Könne dieser nachhaltig überwunden werden, erzeuge der Chart damit das nächste Kaufsignal.Nach unten sichere derweil der Bereich um 110,40 Euro ab, hier würden sich die Hochs aus Oktober und November befinden. Falle diese Unterstützung, werde der GD50 wichtig. Dieser sollte unbedingt halten, um ein weiteres Abrutschen zu verhindern.Sowohl charttechnisch betrachtet als auch operativ sollte sich das Bild bei Volkswagen langsam verbessern. Zudem sei die Aktie dank der niedrigen Bewertung (2024er-KGV: 4; 2024er-KUV: 0,2) und einer Dividende von acht Prozent spannend.Anleger können auf eine Fortsetzung der jüngsten Stärke und ein größeres Comeback setzen, so Julian Weber von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link