Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Die Lage bei der Volkswagen-Kernmarke VW sei heikel. Das habe sich bereits an der schwachen Entwicklung des wichtigen China-Geschäfts gezeigt, aber auch an den jüngsten Sparmaßnahmen wie Einstellungs- und Beförderungsstopps oder dem Streichen von Schichten. Eine Veranstaltung am Dienstag habe einen guten Einblick in die Lage des Wolfsburger Konzerns gegeben.Am Dienstagvormittag habe Betriebsratschefin Daniela Cavallo in einem internen Livestream drängende Fragen der Belegschaft bezüglich des "Performance-Programms" beantwortet. Vor den mehr als 10.000 eingewählten Mitarbeitern habe Cavallo laut Business Insider ein düsteres Bild gezeichnet. Zwar werde es keine betriebsbedingten Kündigungen geben. Die Sicherung bis 2029 gelte uneingeschränkt. Das Personal solle allerdings v.a. in der Verwaltung reduziert werden. In diesem Bereich denke das Management wohl verstärkt über Outsourcing nach, wodurch die Kosten gedrückt werden sollten.Während Cavallo die Sinnhaftigkeit dieses Vorgehens lediglich angezweifelt habe, habe sie sich bezüglich der Absatzentwicklung regelrecht besorgt gezeigt. Vor allem der Auftragseingang bei Elektroautos sei besorgniserregend, dort müsse unbedingt gegengesteuert werden, so die Betriebsratsvorsitzende. Besonders hart falle dabei China ins Gewicht. Dort stehe der Konzern, nachdem man Jahre verschlafen habe, massiv unter Zugzwang. Das Geschäft mit Verbrenner laufe laut Cavallo zwar noch rund. Mit Blick auf den Rückstand in Sachen Elektroautos habe sie die Lage aber als erschreckend. bezeichnetAber auch in Deutschland habe die deutlich hinter den Erwartungen liegende Stückzahl Auswirkungen. Konkret sei sie der Grund, dass u.a. in Wolfsburg die Nachtschicht gestrichen worden sei. Im gleichen Zug habe Cavallo angezweifelt, dass VW am Hauptsitz jemals zur angestrebten Produktion von 820.000 Einheiten jährlich zurückkehren werde, was auch mit den hohen Arbeitskosten in Deutschland zusammenhinge.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Volkswagen Vz.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU