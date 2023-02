Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zehn Marken aus fünf europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche und Ducati. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an weiteren Marken und Geschäftsbereichen an. Darunter auch Finanzdienstleistungen, wozu die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement zählen.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterie. (08.02.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Der Wolfsburger Autobauer habe am Dienstabend mit seinen vorläufigen Zahlen für Aufsehen gesorgt. Während der Gewinn den Konsens getroffen habe, habe der Cashflow jedoch die Erwartungen verfehlt. Für die Analysten der RBC habe die Volkswagen-Aktie indes noch immer ein Potenzial von über 80%. Die kanadische Bank habe die Einstufung für die VW-Vorzugsaktie nach der Veröffentlichung von Eckdaten für 2022 auf "outperform" mit einem Kursziel von 237 Euro belassen.Der Chart spreche zumindest kurzfristig aber eine andere Sprache. Während der Kurs sich seit Mitte 2021 in einem Abwärtskanals nach unten bewege, habe er kürzlich einen erneuten Angriff auf die obere Kanalbegrenzung bei 133 Euro unternommen. Nachdem die VW-Aktie die letzten Handelstage diese Hürde mehrmals angelaufen habe, scheine nun infolge des eher negativen Newsflows der Kampf beendet zu sein.Die VW-Aktie habe deutlich im frühen Handel am Mittwoch nachgegeben und sei bis an die Unterstützung an der 50-Tage-Linie bei 128 Euro gefallen. Sollte sie unter dieser Marke schließen, würde das ein Verkaufssignal auslösen. Damit wäre der Ausbruchsversuch endgültig abgeblasen und Anleger müssten sich auf weitere Rücksetzer einstellen. Kurzfristig rücke dann die Gap-Kante bei 125,58 Euro, darunter die Unterstützungszone um 120 Euro in den Fokus.Das kurzfristige Chartbild habe sich nach den vorläufigen Zahlen verschlechtert. Solange der Trendkanal nicht überwunden werden könne, sollten sich Anleger zurückhalten. Aber auch langfristig sei "Der Aktionär" nicht voll überzeugt. Die Umstellung hin zur Elektromobilität gehe mit rasanter Geschwindigkeit voran. Und VW hänge in China innovativen Marken wie BYD, Nio oder auch Tesla hinterher, die stylische Elektroautos mit exzellenter Software anbieten würden. VW sei derzeit "nur" eine Halteposition, so Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.02.2023)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Volkswagen Vz.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link