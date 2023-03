Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

119,68 EUR -1,71% (24.03.2023, 22:26)



XETRA-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

119,00 EUR -2,76% (24.03.2023, 17:35)



ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



NASDAQ OTC-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zehn Marken aus fünf europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche und Ducati. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an weiteren Marken und Geschäftsbereichen an. Darunter auch Finanzdienstleistungen, wozu die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement zählen.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (26.03.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Die Investmentbank Stifel habe am Freitag bei der Bewertung der VW-Aktie einen drastischen Schnitt vollzogen. Nach einer Änderung des Bewertungsverfahrens sei das Kursziel von 295 auf 149 (aktueller Kurs 116,60) Euro fast halbiert worden. Im Zuge dessen sei auch die bisherige Kaufempfehlung gestrichen worden, das neue Votum laute "hold".Analyst Daniel Schwarz habe in seiner Studie betont, zum kleineren Teil sei der drastische Schnitt der von VW gezahlten Sonderdividende von 19 Euro je Aktie geschuldet. Nachdem der Börsengang der VW-Sportwagentochter Porsche AG vollzogen worden sei, sei es allerdings auch eine neue Erkenntnis, dass der VW-Konzern von solch wertvollen Beteiligungen nicht angemessen profitiere. Er habe dabei neben der Porsche AG auch die zu VW gehörenden Marken Lamborghini und Bentley erwähnt. Eine Chance für eine neue und höhere Bewertung der VW-Aktien könnten zwar weitere Verkäufe von Aktien der Porsche AG mit sich bringen - das hätten die Wolfsburger jedoch ausgeschlossen. Den bisherigen Bewertungsansatz anhand der Summe der Konzernteile halte er vor diesem Hintergrund für nicht mehr angebracht. Er mache das Wertpotenzial der Aktie nun am Kurs-Gewinn-Verhältnis fest.Schwarz halte europäische Autobauer generell für attraktiv. Im deutschen Branchenumfeld rate er Anlegern aber eher dazu, auf Hersteller mit klarer Positionierung im Premium-Bereich zu setzen. Seine einzige Kaufempfehlung unter den deutschen Autobauern sei nun Mercedes-Benz. Auch die Premium-Wettbewerber BMW und Porsche AG bewerte der Experte lediglich mit "hold".Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie: