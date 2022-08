Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zehn Marken aus fünf europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche und Ducati. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an weiteren Marken und Geschäftsbereichen an. Darunter auch Finanzdienstleistungen, wozu die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement zählen.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (12.08.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Der DAX-Konzern habe nach einem bisher schwachen Jahr im Juli fast so viele Autos verkaufen können wie vor einem Jahr. Mit 725.400 Stück habe VW weltweit nur rund 200 Fahrzeuge weniger ausgeliefert als ein Jahr zuvor, wie der Autobauer am Freitag bekannt gegeben habe. Zu verdanken war das einem kräftigen Plus von 21,7 Prozent in China, dem wichtigsten Markt der Wolfsburger, so Marion Schlegel.In der Volksrepublik gewinne der Automarkt nach den Corona-Lockdowns im Frühjahr und dem Mangel an Halbleitern derzeit deutlich an Fahrt. In Westeuropa seien die Verkäufe noch 11,3 Prozent unter dem Vorjahreswert geblieben.In den ersten sieben Monaten habe der VW-Konzern 4,6 Millionen Autos an die Kunden ausgeliefert, das seien gut 19 Prozent weniger.VW habe sich vorgenommen, im Gesamtjahr die Auslieferungen gegenüber dem Vorjahr um fünf bis zehn Prozent zu steigern. Dabei solle in H2 eine bessere Verfügbarkeit der seit längerem so knappen Elektronikchips helfen.Die US-Investmentbank Goldman Sachs habe das Kursziel für Volkswagen zuletzt von 191 auf 197 Euro erhöht und das Rating auf "Buy" belassen. Analyst George Galliers habe in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Autobauer nach den vorgelegten Quartalszahlen aktualisiert. Die Marke VW bleibe innerhalb der Unternehmensgruppe der wichtigste Treiber.Aus technischer Sicht habe der wichtige Support bei 120 Euro gehalten. In der Folge habe sich die VW-Aktie wieder auf den Weg nach oben gemacht. Zuletzt habe der Titel auch die 100-Tage-Linie bei 145,23 Euro überwinden können. Nun ist der Weg bis zur wichtigen 200-Tage-Linie bei 161,83 Euro frei, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.08.2022)(Mit Material von dpa-AFX)