Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Der Volkswagen-Konzern gehe wegen des anhaltend scharfen Wettbewerbs auch in diesem Jahr von einem Gewinnrückgang in seinem wichtigsten Einzelmarkt China aus. 2024 dürfte das anteilige operative Ergebnis der dortigen Gemeinschaftsunternehmen nur noch zwischen 1,5 und 2 Mrd. Euro liegen. Im vergangenen Jahr sei das anteilige operative Ergebnis der chinesischen Joint Ventures bereits um rund ein Fünftel auf 2,62 Mrd. Euro gesunken. BYD, Li Auto, Nio, XPeng & Co würden Volkswagen das Leben im wichtigsten Einzelmarkt der Welt China schwer machen. Bereits 2023 habe die Kernmarke VW-Pkw im Reich der Mitte die Position als Marktführer in dem Land an den Elektroautobauer BYD abgeben müssen.VW wolle das China-Problem unter anderem durch eine Ausweitung der Zusammenarbeit mit XPeng lösen. "VW sitzt seit langem in der Kostenfalle. Der Befreiungsschlag China mit der Strategie "aus China für China" ist richtig und gut. Von daher hat China mit dem großen Entwicklungszentrum in Anhui, der Zusammenarbeit mit XPeng sehr große Bedeutung für den Gesamtkonzern. So widersinnig das klingt: China könnte eine Art Befreiungsschlag für VW werden. Dort läßt sich am ehesten ein neues flexibles wettbewerbsstarkes VW aufbauen", sage Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer gegenüber dem "Aktionär".Schleppende Verkäufe der ID-Modelle, schwache Software etc. Wie wolle Konzernchef Oliver Blume also das Steuer herumreißen? "Nach meiner Einschätzung war es ein Fehler von Blume an der Doppelfunktion Porsche CEO und VW CEO festzuhalten. Es könnte durchaus sein, dass der Druck größer wird, die beiden Funktionen zu trennen. Blume braucht 100% seiner Zeit für den Konzern, für Cariad, für die Marken VW, Audi, aber auch Cupra und Skoda. Und auch die Components brauchen den CEO, denn wenn die Elektromobilität stockt muss man auch die Zeitpläne für die Batterie überprüfen. Je länger er in der Doppeltrolle ist, umso eher verschleißt er sich. Also der Konzern braucht Blume, aber zu 100 Prozent", sage Dudenhöffer.Die Zahlen für 2023 seien grundsätzlich in Ordnung gewesen. Der Ausblick zeige die Schwierigkeiten auf, mit welchen VW derzeit zu kämpfen habe. Der Konzern habe seit Monaten Probleme mit seiner Software-Sparte Cariad. Und was die Modellpolitik betreffe, so sei kein Gamechanger in Sicht. VW komme mit seinen ID-Modellen nur schleppend voran. Die ID-Modelle seien nett, aber zu wenig innovativ. Vor allem in China verliere der Konzern deshalb immer mehr Marktanteile. Darüber hinaus werde der Billigstromer ID.2 erst 2026 kommen, während Tesla, Stellantis und mittlerweile auch Renault das Marktsegment längst besetzt hätten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze VW-Vorzugsaktie: