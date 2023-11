Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Volkswagen Vz.



Kurzprofil Volkswagen AG:



Die Volkswagen Group (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) ist einer der weltweit führenden Automobilhersteller mit Hauptsitz in Wolfsburg, Deutschland. Sie ist global tätig und verfügt über 119 Produktionsstätten in 19 europäischen Ländern und zehn Ländern in Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Der Konzern beschäftigt rund 676.000 Mitarbeiter. Die Fahrzeuge der Gruppe werden in über 150 Ländern verkauft.



Mit einem konkurrenzlosen Portfolio starker globaler Marken, führenden Technologien im industriellen Maßstab, innovativen Ideen zur Erschließung künftiger Profit Pools und einem unternehmerisch denkenden Führungsteam setzt sich der Volkswagen Konzern dafür ein, die Zukunft der Mobilität durch Investitionen in elektrische und autonom fahrende Fahrzeuge, Digitalisierung und Nachhaltigkeit zu gestalten.



Das Unternehmen besitzt zehn Kernmarken aus fünf europäischen Ländern, die in Markengruppen organisiert sind: Die Markengruppe Core mit der Marke Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, die Markengruppe Progressive mit Audi, Lamborghini, Bentley und Ducati und die Markengruppe Sport Luxury mit Porsche. (28.11.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Die Aktie von Volkswagen sei in ihrer jüngsten Aufwärtsbewegung schon wieder ausgebremst worden. Im Bereich der 90-Tage-Linie sei das Papier wieder nach unten gedreht. Nun kämpfe das Papier mit der 38-Tage-Linie. Der Konzern habe mit einigen Problemen zu kämpfen. Ein milliardenschweres Effizienzprogramm solle VW nun wieder auf Kurs bringen. Auch in China wolle der Konzern auf die Kostenbremse treten.Bis 2026 wolle VW mit dem angekündigten Programm zehn Milliarden Euro einsparen, die Umsatzrendite der Marke solle von zuletzt 3,4 auf 6,5 Prozent steigen. In der Hoffnung auf eine deutliche Kostenreduzierung wolle Volkswagen in China verstärkt auf chinesische Zulieferer zurückgreifen. Die Wolfsburger würden "in China, für China" produzieren wollen, habe der VW-Konzernvorstand für China, Ralf Brandstätter, in der ostchinesischen Stadt Hefei gesagt. Zudem wolle man sich mit diesem Schritt auch unabhängiger von internationalen Krisen machen.Der verantwortliche VW-Manager für Forschung und Entwicklung, Marcus Hafkemeyer, habe erklärt: "Wir haben gelernt, dass man das nicht aus 8.000 Kilometern Entfernung machen kann mit nur sechs Stunden Zeitüberlappung." Bisher sei jede Plattform, quasi der Fahrzeugunterbau, in Deutschland für China entwickelt und dann übertragen worden. Jetzt solle das in Hefei geschehen, um Kosten und Zeit für die Entwicklung zu sparen.Bis 2030 würden die Wolfsburger 30 neue E-Automodelle in China auf den Markt bringen wollen. Ein Schlüssel dazu sei die Volkswagen China Technology Company (VCTC) in Hefei, mit der, kurz gesagt, die Entwicklung von Modellen für den chinesischen Markt von Wolfsburg nach China verlagert und damit die Zeit bis zur Marktreife von Fahrzeugen und Komponenten um 30 Prozent verkürzt werden solle.Volkswagen kämpfe derzeit mit vielen Baustellen. Hier müsse der Konzern in den kommenden Monaten und Jahren kräftig Gas geben.Mit Material von dpa-AFX