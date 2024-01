Börsenplätze VW-Vorzugsaktie:



Kurzprofil Volkswagen AG:



Die Volkswagen Group (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) ist einer der weltweit führenden Automobilhersteller mit Hauptsitz in Wolfsburg, Deutschland. Sie ist global tätig und verfügt über 119 Produktionsstätten in 19 europäischen Ländern und zehn Ländern in Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Der Konzern beschäftigt rund 676.000 Mitarbeiter. Die Fahrzeuge der Gruppe werden in über 150 Ländern verkauft.



Mit einem konkurrenzlosen Portfolio starker globaler Marken, führenden Technologien im industriellen Maßstab, innovativen Ideen zur Erschließung künftiger Profit Pools und einem unternehmerisch denkenden Führungsteam setzt sich der Volkswagen Konzern dafür ein, die Zukunft der Mobilität durch Investitionen in elektrische und autonom fahrende Fahrzeuge, Digitalisierung und Nachhaltigkeit zu gestalten.



Das Unternehmen besitzt zehn Kernmarken aus fünf europäischen Ländern, die in Markengruppen organisiert sind: Die Markengruppe Core mit der Marke Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, die Markengruppe Progressive mit Audi, Lamborghini, Bentley und Ducati und die Markengruppe Sport Luxury mit Porsche. (15.01.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Wolfsburger Autobauers Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Die Aktie von Volkswagen gehöre zum Wochenstart zu den schwächeren Werten im deutschen Leitindex. Am Vormittag verliere das Papier 0,7 Prozent auf 111,22 Euro. Nur Siemens Energy, Qiagen, Sartorius, Bayer, Merck und Zalando würden noch stärker verlieren. Der Konzern trete derweil weiter auf die Kostenbremse.Betroffen sei diesmal die Managementebene. Volkswagen-Manager sollten einer Unternehmenssprecherin zufolge weniger Geld bekommen als bislang angedacht. Die vorgesehene Inflationsprämie von 1.000 Euro sowie die geplante Gehaltserhöhung um 3,3 Prozent zum 1. Mai würden nicht umgesetzt. Dieser Schritt solle dazu beitragen, die operative Ergebnismarge bis 2026 auf 6,5 Prozent zu steigern. Das schlechte Marktumfeld veranlasse den Konzern zu diesem Schritt. Auch der Konzernvorstand um Oliver Blume wolle aus Solidarität auf Teile seiner Vergütung verzichten, heiße es. Die Unternehmenssprecherin habe betont, dass Manager eine besondere Verantwortung tragen würden und eine wichtige Vorbildfunktion hätten, insbesondere in der aktuellen Situation.Ende Dezember habe sich Volkswagen nach langen Verhandlungen mit dem Betriebsrat auf ein milliardenschweres Sparprogramm geeinigt. Ein wesentlicher Punkt sei das Ziel, die Personalkosten der Kernmarke Volkswagen im Verwaltungsbereich um 20 Prozent zu reduzieren. Größere Einsparungen seien zudem bei Material- und Fixkosten geplant.Aufwärts sei es bei Volkswagen zuletzt bei den Verkäufen gegangen. Im vergangenen Jahr habe der Konzern 9,24 Millionen Fahrzeuge über alle Konzernmarken hinweg verkauft. Das seien zwölf Prozent mehr als noch 2022. Auch der wichtige China-Absatz habe um zwei Prozent gesteigert werden können. Vor allem E-Autos seien gefragt gewesen. Die kanadische Bank RBC sehe dies als positives Signal. Analyst Tom Narayan habe deswegen seine Einschätzung "outperform" und das Kursziel von 140 Euro für die Aktie bestätigt.Neueinsteiger sollten ein klares Signal abwarten. Bereits investierte Anleger bleiben mit einem Stopp bei 95,00 Euro dabei, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Volkswagen Vz.