Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zehn Marken aus fünf europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche und Ducati. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an weiteren Marken und Geschäftsbereichen an. Darunter auch Finanzdienstleistungen, wozu die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement zählen.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (10.01.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Volkswagen-Vorzugsaktie (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Volkswagen stehe am heutigen Dienstag gleich in mehrfacher Hinsicht im Fokus. Zum einen lade Kanzler Olaf Scholz zu einem Spitzengespräch zur Zukunft der Autobranche ins Kanzleramt ein. Zudem starte ein Prozess. Mit einer weiteren Klima-Klage gegen Volkswagen solle ein schnelleres Ende von Verbrennungsmotoren beim Autobauer erwirkt werden.Am ersten Gespräch der sogenannten Strategieplattform "Transformation der Automobil- und Mobilitätswirtschaft" sollten Vertreter von Wirtschaft, Arbeitnehmern, Wissenschaft, Ländern und Kommunen im Kanzleramt teilnehmen.Im Mittelpunkt stehe laut Bundesregierung das Ziel der Klimaneutralität und gleichzeitig der Erhalt von Wertschöpfung und Beschäftigung in Deutschland. Klimaneutralität bedeute, dass nur so viele Treibhausgase ausgestoßen würden, wie auch wieder gebunden werden könnten. Deutschland wolle dieses Ziel bis 2045 erreichen.Neben Scholz sollten für die Bundesregierung Wirtschaftsminister Robert Habeck, Umweltministerin Steffi Lemke, Finanzminister Christian Lindner, Verkehrsminister Volker Wissing und Arbeitsminister Hubertus Heil teilnehmen. Erwartet würden auch die Chefs der Autokonzerne Mercedes, Volkswagen und BMW, Ola Källenius, Oliver Blume und Oliver Zipse.Zudem stehe eine Klage im Blickpunkt. Nach den Vorstellungen der von Greenpeace unterstützten Kläger solle der Verkauf ab 2030 untersagt werden, wie das Landgericht Braunschweig vorab mitgeteilt habe. Auftakt für den Zivilprozess sei am Dienstag (10.30 Uhr) mit einer mündlichen Verhandlung.VW sehe keine zivilrechtliche Anspruchsgrundlage. "Die Klage kann aus unserer Sicht keinen Erfolg haben. Sie ist unbegründet, und wir werden in Braunschweig ihre Abweisung beantragen", habe es aus dem Unternehmen geheißen.Anleger sollten bei Volkswagen unbedingt die Verkaufszahlen der E-Mobility-Sparte im wichtigen chinesischen Markt im Auge behalten. Denn die Konkurrenz rund um Tesla, Nio, AIways und Xpeng werde immer stärker und knöpfe dem Marktführer Marktanteile im wichtigsten Automarkt der Welt China ab.Die VW-Aktie ist derzeit eine Halteposition, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Favorit unter den deutschen Autobauern bleibe die Porsche AG. (Analyse vom 10.01.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link