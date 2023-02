Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zehn Marken aus fünf europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche und Ducati. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an weiteren Marken und Geschäftsbereichen an. Darunter auch Finanzdienstleistungen, wozu die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement zählen.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (03.02.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Die Aktie von Volkswagen habe zuletzt gleich mehrere Abstufungen kassiert. Das Papier habe zwar um 15 Prozent im Verlauf des Jahres zulegen können, liege damit aber weit hinter dem Outperformer Porsche oder Mercedes zurück. Darüber hinaus kämpfe der Konzern mit seiner Modell-Palette in China.Keine guten News für alle Volkswagen-Aktionäre. Die Investmentbank Oddo BHF habe das Kursziel für die Aktie von 175 Euro auf 165 Euro gesenkt. Kepler Cheuvreux habe ebenfalls das Kursziel nach unten revidiert. Die Experten würden die Aktie nunmehr bei 205 Euro für fair bewertet sehen. Vorher habe das Kursziel bei 250 Euro gelegen.Volkswagen kämpfe derzeit an mehreren Fronten. VW-Finanzvorstand Arno Antlitz habe in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung gesagt, dass die derzeitigen Investitionen in neue Software und in die Elektromobilität in den nächsten zwei bis drei Jahren ihren Höhepunkt erreichen würden. "Die doppelte Investitionslast wird dann abnehmen, dann wollen wir mit der Elektromobilität signifikante Renditen erwirtschaften", so Finanzvorstand Antlitz.Problem: Die Branche stehe unter dem Druck von Preissenkungen ausgelöst durch Marktführer Tesla. Darüber hinaus sehe sich VW einer immer stärker werdenden Konkurrenz im wichtigsten Absatzmarkt China gegenüberstehen. BYD, Nio, Li Auto oder AIways würden ihre innovativen Stromer ausrollen, wohin gegen VW mit dem ID.3 oder ID.5 vor allem in Sachen Software nicht auch nur ansatzweise mithalten könne.Volkswagen sei sicherlich ein interessanter Wert. Aktuell sei allerdings eine gewisse Skepsis angebracht. Was die Nachfrage angehe, entwickle sich der Markt von einem Unter- zu einem Überangebot. Skeptisch müsse man auch sein, sofern man den Automarkt in China betrachte. Immerhin mache VW dort 40 Prozent seiner Erlöse. Die Umstellung hin zur Elektromobilität gehe mit rasanter Geschwindigkeit voran. Und VW hänge in China innovativen Marken wie BYD, Nio oder auch Tesla hinterher, die stylische Elektroautos mit exzellenter Software anböten.VW ist derzeit nur eine Halteposition, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.02.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link