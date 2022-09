Zudem habe der VW-Konzern spannende Brands wie Lamborghini, Bentley und Audi unterm Dach. Das sollte der Aktie weiter Auftrieb geben.



Das Papier habe sich zuletzt von der negativen Gesamtmarktentwicklung abgekoppelt. Es habe sich auch besser entwickelt als die Papiere aus der Peer-Group Mercedes-Benz und BMW. Nächste Widerstandslinie sei die wichtige 200-Tage-Linie, die derzeit bei 158,78 Euro verlaufe. (Analyse vom 19.09.2022)



Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:



Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

146,02 EUR -0,73% (19.09.2022, 10:06)



XETRA-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

145,58 EUR +0,08% (19.09.2022, 09:52)



ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



NASDAQ OTC-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zehn Marken aus fünf europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche und Ducati. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an weiteren Marken und Geschäftsbereichen an. Darunter auch Finanzdienstleistungen, wozu die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement zählen.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (19.09.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Volkswagen werde seine Tochter Porsche AG am 29. September an die Börse bringen. Aktuellen Daten zur Folge würde der Sportwagenbauer am oberen Ende der Preisspanne mit 75 Milliarden Euro bewertet. Im Vorfeld seien Experten von einer Spanne zwischen 70 Milliarden Euro und 85 Milliarden Euro ausgegangen. Zum Vergleich: VW komme am Finanzmarkt derzeit auf gut 87 Milliarden Euro Marktkapitalisierung.Dem VW-Konzern dürften durch den Börsengang 18,8 Milliarden Euro zufließen, wovon 9,6 Milliarden einbehalten und 9,2 Milliarden als Sonderdividende an die Aktionäre ausgeschüttet würden. Die Sonderdividende werde aller Voraussicht nach eine außerordentliche Hauptversammlung im Dezember 2022 beschließen.Ein Vergleich mit Ferrari möge vielleicht etwas zu hoch gegriffen sein. Schließlich baue Ferrari Luxusautos. Die Nachfrage sei auch in Zeiten von Rezession und Krisen ungebrochen hoch.Porsche dagegen baue Premium-Autos. Die Nachfrage dürfte in Krisenzeiten deutlich stärker reagieren im Vergleich zu Ferrari. Der ein oder andere könnte seine Investition in einen neuen PS-Protz durchaus zurückstellen.Dennoch lohne ein Vergleich: Ferrari werde 20222 knapp 4,8 Millionen Euro Umsatz stemmen, bei einem Gewinn von rund 920 Millionen Euro.Der Börsenwert von Ferrari betrage 36 Milliarden Euro. Mache ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von 7,5.Zum Vergleich: Porsche stemme Erlöse von rund 39 Milliarden Euro. Bei einem Börsenwert von 75 Milliarden Euro würde das einem Multiple von 1,9 entsprechen. Demnach falle die Bewertung des deutschen Sportwagenbauers nicht unbedingt aus dem Rahmen.Gewinner des Börsengangs wären in erster Linie natürlich die Familien Porsche und Piëch, die endlich wieder Einfluss auf "ihr" Brand, das Filetstück des VW-Konzern, ausüben könnten. Gewinner sei auch der VW-Konzern. Volkswagen werde aller Voraussicht nach rund 75 Prozent der Stammaktien sowie 75 Prozent der Vorzüge der Porsche AG behalten.Es gebe allerdings auch kritische Stimmen zum Börsengang: "Die Familie soll die Stammaktien von Porsche bekommen und weiter das Sagen haben. Es geht in typischer VW-Manier weiter: Echte Unabhängigkeit ist nicht in Sicht", so Ingo Speich, Leiter Nachhaltigkeit und Corporate Governance bei Deka Investment.Durch den Börsengang der Tochter Porsche AG würden im VW-Konzern stille Reserven gehoben. VW komme aktuell auf einen Börsenwert von 87 Milliarden Euro. Porsche decke rund 80 Prozent der Summe ab.