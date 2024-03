Börsenplätze VW-Vorzugsaktie:



Kurzprofil Volkswagen AG:



Die Volkswagen Group (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) ist einer der weltweit führenden Automobilhersteller mit Hauptsitz in Wolfsburg, Deutschland. Sie ist global tätig und verfügt über 114 Produktionsstätten in 19 europäischen Ländern und zehn Ländern in Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Der Konzern beschäftigt rund 684.000 Mitarbeiter. Die Fahrzeuge der Gruppe werden in über 150 Ländern verkauft.



Mit einem konkurrenzlosen Portfolio starker globaler Marken, führenden Technologien im industriellen Maßstab, innovativen Ideen zur Erschließung künftiger Profit Pools und einem unternehmerisch denkenden Führungsteam setzt sich der Volkswagen Konzern dafür ein, die Zukunft der Mobilität durch Investitionen in elektrische und autonom fahrende Fahrzeuge, Digitalisierung und Nachhaltigkeit zu gestalten.



Zehn Marken aus fünf europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche und Ducati. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an weiteren Marken und Geschäftsbereichen an. Darunter auch Finanzdienstleistungen, wozu die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement zählen. (13.03.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der DAX habe am Mittwoch seinen Rekordlauf fortgesetzt und es erstmals über die 18.000-Punkte-Marke geschafft. Sein neues Allzeithoch habe er bei exakt 18.001,42 Punkten markiert. Die zwischenzeitlichen Gewinne habe der Index allerdings nicht verteidigen können und sei mit einem Minus von 0,02 Prozent bei 17.984,50 Punkten aus dem Handel gegangen."Es scheint, als könne den Markt nichts mehr aufhalten, auch nicht eine in den USA wieder leicht anziehende Inflation, die eine erste Zinssenkung weiter nach hinten schieben könnte", habe Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege beim Handelshaus Robomarkets, geschrieben.Der Freitag dürfte dem Experten zufolge nun wohl "zum interessantesten Handelstag dieser Woche" werden, da wieder großer Verfallstag an den Terminbörsen sein werde. Dann würden Optionen und Futures auf Aktien und Aktienindices auslaufen, was laut Molnar "gerade oberhalb der 18.000 Punkte noch einmal für viel Bewegung sorgen könnte". Schon oft in der Vergangenheit seien diese Termine auch entscheidende Wendepunkte für den Markt gewesen.Die Berichtssaison hierzulande setzte nochmals Akzente, denn weitere deutsche Unternehmen hatten Geschäftszahlen vorgelegt, so Michael Diertl von "Der Aktionär". So sei Zalando mit einem Plus von fast 19 Prozent an die DAX-Spitze gesprungen und hätten damit die Verluste seit dem Jahresbeginn mehr als wettgemacht. Der Modehändler habe trotz eines Umsatzrückgangs mit seinem operativen Jahresgewinn die Erwartungen übertroffen. Obendrein sei es gut angekommen, dass Zalando mittelfristig neue Chancen für Wachstum sehe.Die Anteilsscheine von adidas hätten sich von ihren zunächst deutlichen Verlusten erholt und am Ende fast vier Prozent gewonnen. Der Sportartikelhersteller habe zwar mit seinem Ausblick enttäuscht. Der Tenor zum laufenden ersten Quartal sei allerdings als "deutlich positiver" eingeschätzt worden, so etwa von der kanadischen Bank RBC.Die Vorzugsaktien von Volkswagen seien unterdessen an das DAX-Ende gesackt und hätten fast sechs Prozent verloren. Wie Finanzchef Arno Antlitz während der Telefonkonferenz sagte, wird der Konzern noch bis 2026 teilweise Kompromisse in China machen und rechnet dort mit weiteren Marktanteilsverlusten bei Elektroautos, so Michael Diertl von "Der Aktionär" zur Volkswagen-Vorzugsaktie. (Analyse vom 13.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link