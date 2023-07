Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:



Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

123,14 EUR -0,60% (04.07.2023, 14:06)



XETRA-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

123,16 EUR -0,50% (04.07.2023, 13:51)



ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



NASDAQ OTC-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zehn Marken aus fünf europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche und Ducati. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an weiteren Marken und Geschäftsbereichen an. Darunter auch Finanzdienstleistungen, wozu die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement zählen.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (04.07.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Beim Volkswagen-Konzern kehre einfach keine Ruhe ein. Neben bereits länger bekannten Problemen - etwa bei der Software-Tochter Cariad oder der Schwäche auf dem wichtigen chinesischen Markt - kämen nun die Entlassung des AUDI-Chefs Markus Duesmann oder die ebenfalls durchwachsene E-Nachfrage in Europa hinzu. Die VW-Vorzüge fänden derweil keine klare Richtung.Die Aktie pendele seit Herbst letzten Jahres in einer Seitwärtsrange zwischen 114 und 145 Euro. Im Vorfeld des Kapitalmarkttags Mitte Juni habe das Papier des Autobauers deutlich zugelegt. Allerdings sei das Management konkrete Pläne schuldig geblieben, wie das angekündigte Margenwachstum gelingen solle. Die Volkswagen-Vorzüge hätten auch daher ihre Gewinne wieder abgegeben.Verschärft worden sei der kurzfristige Abwärtstrend von der Mitteilung, dass das Werk in Emden eine Schicht in der E-Auto-Produktion streiche. Die Nachfrage nach den ohnehin nicht allzu beliebten Elektromodellen scheine also nochmals schwächer als gedacht. Doppelt schmerzhaft sei das, da unter anderem Europa helfen sollte, die Nachfrageschwäche auf dem wichtigen chinesischen Markt auszugleichen.Immerhin: Der Aktie sei es zuletzt gelungen die für den kurzfristigen Trend wichtige 50-Tage-Linie (123,80 Euro) zurückzuerobern. Könne diese Marke nachhaltig überwunden werden, stünden die Chancen auf weitere Zugewinne gut und die 200-Tage-Linie (128,80 Euro) rutsche in den Fokus. Diese habe das Papier in den letzten Monaten auf lange Sicht nicht verteidigen können. Hinzu komme auch, dass der übergeordnete Abwärtstrend weiterhin intakt sei.Ein Einstieg drängt sich daher nicht auf, so Julian Weber von "Der Aktionär" zur Volkswagen-Vorzugsaktie. Sollte die 200-Tage-Linie nachhaltig überwunden werden, könnten Anleger über einen Einstieg nachdenken. (Analyse vom 04.07.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Volkswagen Vz..