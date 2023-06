Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zehn Marken aus fünf europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche und Ducati. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an weiteren Marken und Geschäftsbereichen an. Darunter auch Finanzdienstleistungen, wozu die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement zählen.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (21.06.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.VW-Konzernchef Oliver Blume stelle heute Investoren und Analysten erstmals im Detail vor, wie er sich die nächsten Jahre im Hinblick auf Finanzen und Strategie vorstelle. Blume habe eine stärker auf den Kapitalmarkt ausgerichtete Gangart in Aussicht gestellt - Analysten würden daher viel vom VW-Lenker erwarten.Die Sorgen von Profiinvestoren und kleinen VW-Anlegern seien trotz ermutigender Geschäftszahlen groß. In China drohe die Marke VW ihre jahrzehntelange Marktführerschaft zu verlieren, insbesondere weil billige heimische Anbieter von Elektroautos den Wolfsburgern den Rang ablaufen würden. Bei der Kernmarke zu Hause stehe ein neues milliardenschweres Sparprogramm vor der Tür, um das Herzstück des Konzerns endlich rentabler zu machen. Im Vergleich mit anderen Massenherstellern stehe VW nämlich bei der Profitabilität schwach da - und das trotz immer noch hoher Neu- und Gebrauchtwagenpreise.Thema werde auf der Investorenveranstaltung daher auch die von Finanzanalysten immer wieder bemängelte Spardisziplin im Konzern sein. So wolle sich Konzern-Finanzchef Arno Antlitz künftig stärker auf den Barmittelzufluss fokussieren, wenn es um die Steuerung der Geschäfte gehe. Das heiße auch, dass Ausgaben für Sachinvestitionen und für Forschung und Entwicklung stärker in sein Blickfeld rücken würden.Die US-Bank JPMorgan habe das Rating für die VW-Aktie vor dem Kapitalmarkttag auf "Overweight" mit einem Kursziel von 193 Euro belassen. Analyst Jose Asumendi erhoffe sich vom ersten Kapitalmarkttag mit dem neuen Chef Oliver Blume vor allem weitere Details zu den Massenmarken VW, Skoda, Seat, Jetta und Cupra. Die Veranstaltung dürfte die strategische Richtung für die kommenden drei Jahre vorgeben, habe er in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick geschrieben.Anleger bleiben mit einem Stopp bei 101,00 Euro investiert, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.06.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link