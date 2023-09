Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Volkswagen Vz.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Investmentbank Stifel habe Volkswagen von "hold" auf "buy" hochgestuft. Auch die RBC sehe Potenzial für die Aktie des Automobil-Herstellers. Das Papier habe sich zuletzt wieder aufgerappelt und die psychologisch wichtige Marke von 100 Euro hinter sich gelassen. Sei die VW-Aktie ein Investment wert?Analyst Daniel Schwarz von Stifel sehe für die VW-Aktie Potenzial bis 149 Euro. Schwarz rechne laut einer am Freitag vorliegenden Studie mit besseren Nachrichten von den Wolfsburgern, so zum Beispiel im Oktober oder November mit Details zur Kosteninitiative. VW bleibe aber zunächst eine riskante Empfehlung angesichts kurzfristig mauer Bestellungen und langfristiger Herausforderungen. Die Stimmung sei aber bereits am Boden, so Schwarz.Analyst Tom Narayan habe die Einstufung für Volkswagen auf "outperform" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Narayan habe sich in seiner Studie auf die Prüfung der EU bezogen, ob die Einfuhrzölle für chinesische E-Autos angehoben werden sollten. Aktuell spürten die EU-Autobauer wachsenden Druck durch chinesische Konkurrenz, habe der Analyst erklärt. Von einer Erhöhung der Einfuhrzölle auf die Konkurrenzprodukte würden Stellantis und Volkswagen am meisten profitieren, Allerdings könnten sich Gegenmaßnahmen Chinas negativ auf die deutschen Autobauer auswirken.Zuletzt habe Volkswagens-Finanzvorstand Arno Antlitz vor Journalisten in Frankfurt betont, man wolle in den nächsten vier Jahren 180 Milliarden Euro investieren. Der Großteil davon solle in die Elektrifizierung und Digitalisierung fließen. Das Geld dafür wolle man aus dem eigenen Cashflow entnehmen, so Antlitz.Darüber hinaus wolle sich VW von Beteiligungen trennen. "Es geht dabei auch darum den Verkauf von bestehenden, nicht kontrollierten Beteiligungen zu prüfen. Ziel ist die Wertmaximierung unseres Portfolios", so Christopher Hauss, Leiter Strategie- und Finanzkommunikation bei Volkswagen gegenüber dem "Aktionär".Volkswagen sei an der Börse nur noch 56 Milliarden Euro wert, bei einem erwarteten Umsatz für 2023 von 308 Milliarden Euro. Das KUV betrage 0,2, das KGV 5. Das sei sicherlich nicht teuer, allerdings habe Volkswagen derzeit viele Baustellen. Es werde immer offensichtlicher, dass VW mit seinen ID.-Modellen den jungen Wildern der Branche wie BYD ( ISIN CNE100000296 WKN A0M4W9 ), XPeng Nio , MG und vor allem dem Trendsetter Tesla meilenweit hinterherhinke. Zu wenig innovativ, das Infotainment halt, die Software funktioniere nicht und während sich die chinesischen Hersteller an den Bedürfnissen der Kunden orientieren würden, entwickele Volkswagen seine Stromer völlig am Kunden vorbei.Die nächste Hürde für die Aktie stelle die 50-Tage-Linie dar, die bei 115,02 Euro verlaufe. Werde diese genommen, sei der Weg bis zur wichtigen 200-Tage-Linie bei 122,62 Euro frei. Erst sobald die VW-Aktie diese Hürde überwindet, hellt sich das Chartbild wieder deutlich auf, so Jochen Kauper von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.09.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte: