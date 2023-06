Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Volkswagen.



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zehn Marken aus fünf europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche und Ducati. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an weiteren Marken und Geschäftsbereichen an. Darunter auch Finanzdienstleistungen, wozu die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement zählen.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (21.06.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Der Volkswagen-Konzern wolle in den kommenden Jahren den Aufwand für Sachinvestitionen sowie Forschung und Entwicklung spürbar senken. Die Investitionsquote solle bis 2027 auf unter 11 Prozent des Umsatzes sinken, wie der DAX-Konzern am Mittwoch anlässlich eines Investorentages in Hockenheim mitgeteilt habe.Für dieses Jahr hätten die Wolfsburger noch einen Anteil von 14,5 Prozent der Erlöse für Investitionsausgaben eingeplant. Unter anderem plane VW, den Umsatz bis 2027 um jährlich 5 bis 7 Prozent zu steigern. Vor allem aber wolle Konzernchef Oliver Blume die derzeit nur schwach ausgelasteten Werke besser nutzen, indem an einzelnen Standorten mehr für verschiedene Marken gleichzeitig gefertigt werde. So sollten Ausgaben für Anlagen und Entwicklung eingespart werden. Die hohe Investitionsquote des Konzerns sei seit langem ein Punkt großer Kritik von Investoren. Bis 2030 solle sie gar auf rund 9 Prozent fallen.Mit den Aussichten für geringeren Investitionsbedarf schätze Finanzchef Arno Antlitz auch die Chancen für das operative Ergebnis besser ein. Habe VW in der mittleren Frist zuletzt 8 bis 9 Prozent Umsatzrendite im Konzern eingepeilt, sollten es 2027 jetzt 8 bis 10 Prozent und Ende des Jahrzehnts 9 bis 11 Prozent werden. Dabei kämen auch geplante Einsparungen zum Tragen.Bei der renditeschwachen Kernmarke VW Pkw habe das Unternehmen kürzlich ein milliardenschweres Effizienzprogramm angekündigt, das auch auf die Senkung von Arbeitskosten abziele, wie Antlitz in einer Runde mit Journalisten gesagt habe. Dafür solle natürliche Fluktuation genutzt werden - demnach würden freiwerdende Stellen nicht nachbesetzt. Laut früheren Angaben sollten konkrete Maßnahmen zusammen mit der Arbeitnehmerseite bis Oktober erarbeitet werden.Anleger bleiben dabei, der Stoppkurs kann bei 101,00 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.06.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: