Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zehn Marken aus fünf europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche und Ducati. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an weiteren Marken und Geschäftsbereichen an. Darunter auch Finanzdienstleistungen, wozu die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement zählen.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (14.03.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Erste Eckdaten für das Geschäftsjahr 2022 und einen Ausblick auf 2023 habe der Volkswagen-Konzern bereits Anfang März präsentiert. Bei den am Dienstag bekannt gegebenen detaillierten Geschäftszahlen habe es kaum Überraschungen gegeben. Jedoch habe der Autobauer Investitionen in zukunftsträchtige Geschäftsfelder im dreistelligen Milliardenbereich verkündet.So plane der Konzern in den Jahren 2023 bis 2027 mit einem Investitionsvolumen von 180 Milliarden Euro. Davon sollten rund zwei Drittel in die Bereiche Elektrifizierung und digitale Vernetzung fließen. In der vergangenen Fünfjahresplanung habe der Anteil noch 56 Prozent von 159 Milliarden Euro gelegen.Die finanziellen Mittel für solche Investitionen seien Finanzvorstand Arno Antlitz zufolge vorhanden. Die starke finanzielle Basis versetze VW in die Lage, auch in einem fordernden wirtschaftlichen Umfeld fortgesetzt in die Elektrifizierung und Digitalisierung zu investieren, so Antlitz. VW erhoffe sich von den Investitionen das Ziel von einem Elektro-Anteil von über 20 Prozent bis 2025 zu erreichen. Aktuell würden sich die Stromer für sieben Prozent der Auslieferungen verantwortlich zeichnen.Das Geld solle VW vor allem auf dem für den Autobauer wichtigsten Markt China und dem Wachstumsmarkt Nordamerika helfen. In China sollten die Autos im Bereich Digitalisierung auf die technischen Anforderungen der lokalen Kunden angepasst werden und die Wettbewerbsfähigkeit erhöht werden. So plane der Konzern anscheinend den Marktanteil in China auch in Zeiten der Transformation hin zur E-Mobilität zu halten. Zuletzt hätten chinesische Konzerne und Tesla mit ihren Vorsprüngen bei der Fahrzeugsoftware VW das Leben schwergemacht. In Nordamerika solle die Präsenz derweil weiter ausgebaut werden. Passenderweise habe der Konzern bereits am Montag spannende Neuigkeiten in Sachen Elektrifizierung und Batteriefabrik in Nordamerika verkündet.Die Aktie des Autobauers verliere am Dienstagvormittag über drei Prozent. Grundsätzlich gehe Volkswagen aber in die richtige Richtung. Der Bau eigener Batteriewerke sei wichtig, um unabhängiger von Zulieferern zu werden und volatilen Lieferketten zu werden. Grundsätzlich bleibe die Volkswagen-Aktie zwar ein interessanter Wert. Aktuell sei allerdings eine gewisse Skepsis angebracht, vor allem was Produktportfolio und Software betreffe.Die VW-Aktie ist derzeit eine Halteposition, so Julian Weber von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: