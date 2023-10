Das VW-Management habe derzeit viele Baustellen zu managen. Größtes Problem: VW hinke mit seinen ID.-Modellen den Newcomern der Branche wie BYD, XPeng, Nio MG und vor allem Trendsetter Tesla meilenweit hinter. Zu wenig innovativ, zu wenig Infotainment, mangelhafte Software.

Der neue Manager Sanjay Lal könne sicherlich für die Software-Sparte neue Impulse geben, aber auch er werde die großen Probleme von Cariad nicht über Nacht lösen können.



Die VW-Aktie liefere nach wie vor sowohl fundamental als auch charttechnisch wenig Kaufargumente, wenngleich die Bewertung mit einem derzeitigen Kurs-Gewinn-Verhältnis von 5 und einen Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,2 äußerst günstig erscheine.



Anleger sollten eine klare Aufhellung des Chartbilds abwarten, so Jochen Kauper von "Der Aktionär" zur Volkswagen-Vorzugsaktie. Dies trete erst ein, sobald die obere Begrenzung des Abwärtstrendkanals bei 112,50 Euro geknackt werde. Die nächste Hürde stelle die 50-Tage-Linie dar, die bei 113,55 Euro verlaufe. Für den langfristigen Trend entscheidend sei die wichtige 200-Tage-Linie, die bei 122,10 Euro verlaufe. (Analyse vom 02.10.2023)



(Mit Material von dpa-AFX)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:



Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

109,80 EUR +0,83% (02.10.2023, 10:24)



XETRA-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

11,04 EUR +1,01% (02.10.2023, 10:11)



ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



NASDAQ OTC-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zehn Marken aus fünf europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche und Ducati. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an weiteren Marken und Geschäftsbereichen an. Darunter auch Finanzdienstleistungen, wozu die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement zählen.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (02.10.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.IT-Panne, "Aus" für das Lieblingsprojekt von Ex-VW-Manager Herbert Diess und ein neuer Manager für die kriselnde Software-Sparte Cariad - viel los zuletzt beim Volkswagen-Konzern. Zeit, einen Blick auf die Aktie zu werfen?Volkswagen ordne die Belegung seiner Werke neu und gehe damit ungewohnt früh an die Öffentlichkeit. Bereits zwei Monate vor der traditionellen Planungsrunde im November hätten Konzern und Betriebsrat am Freitag erste Eckpunkte genannt, die zuvor im Aufsichtsrat beraten worden seien. Endgültig beschlossen werden sollten die Pläne aber wie gewohnt im November, wie VW nach der Sitzung mitgeteilt habe. Dann wolle VW auch die für die Umbauten erforderlichen Gelder freigeben.Bereits besiegelt sei das Aus für ein Lieblingsprojekt des früheren VW-Chefs Herbert Diess: Das neue "Trinity"-Werk in Wolfsburg, das dort bis 2026 auf der grünen Wiese entstehen sollte, werde nicht gebaut. Der 2 Milliarden Euro teure Neubau, der bereits seit Ende 2022 auf der Kippe gestanden habe, sei nun endgültig abgesagt worden. Stattdessen sollten direkt im Stammwerk neue Elektro-Modelle entstehen.Nach dem ID.3, der noch in diesem Jahr zunächst in kleiner Stückzahl anlaufen solle, und einem für 2026 geplanten Elektro-SUV im Tiguan-Format solle in Wolfsburg später auch ein neuer Elektro-Golf entstehen, habe Betriebsratschefin Daniela Cavallo angekündigt. Hinzukommen solle ein Schwestermodell vom Cupra, das ebenfalls aus Wolfsburg kommen werde. Konkrete Termine habe sie nicht genannt. Grundlage für beide Modelle sei aber die neue Elektro-Plattform SSP, die Ende des Jahrzehnts einsatzbereit sein solle, habe es geheißen."Trinity" sei ein Vorzeigeprojekt von Diess gewesen. Der neue Konzernchef Oliver Blume, der Diess vor einem Jahr abgelöst habe, habe den für 2026 vorgesehenen Start des Zukunftsmodells bereits kurz nach seinem Amtsantritt um mindestens anderthalb Jahre verschoben, um mehr Zeit für die Entwicklung der Software zu haben. Seither sei in Wolfsburg auch geprüft worden, ob der Fabrik-Neubau noch nötig sei.Gebaut werden solle das "Trinity"-Modell nun in Zwickau. Zusätzlich solle dort laut Betriebsrat dann auch der Nachfolger des Audi Q4 e-tron entstehen, der bereits in Zwickau gebaut werde. Zuletzt habe es in Sachsen Sorgen um die Zukunft des Standorts gegeben. Angesichts der schleppenden Nachfrage nach den dort bisher gebauten E-Modellen habe VW die Produktion gedrosselt, 269 befristete Stellen werden abgebaut. Zudem habe es Befürchtungen gegeben, Audi könnte den bisher in Zwickau gebauten Q4 e-tron komplett nach Brüssel verlagern.Nach Angaben des Betriebsrats in Hannover solle VWN stattdessen eine eigene Fahrzeugfamilie "Space" entwickeln. Dafür erhalte VWN vom Konzern eine eigene Elektro-Nutzfahrzeug-Plattform auf Basis der künftigen Konzernarchitektur SSP. Bisher baue VWN seinen Elektro-Bulli ID. Buzz auf einer abgewandelten Pkw-Architektur, die vom ID.4 übernommen worden sei. Laut einem VWN-Sprecher werde die Standortvereinbarung für Hannover, die auch eine Beschäftigungssicherung enthalte, bis mindestens 2032 verlängert. Bisher habe sie bis 2029 gegolten.Das VW-Werk in Osnabrück erhalte den Zuschlag für ein neues Elektro-Modell von Porsche. Derzeit fertige das VW-Werk für Porsche bereits die Verbrenner Cayman und Boxster. Nach deren Auslaufen solle ein Elektro-Porsche folgen. Ein Bericht des "Manager Magazins", wonach Porsche das einstige Karmann-Werk komplett übernehmen könnte, sei von VW zurückgewiesen worden. Der Standort werde zwar weiter für Porsche arbeiten, bleibe aber ein VW-Werk."Mit der jetzt verabschiedeten Werkebelegung leisten wir auch im Rahmen unseres Performance-Programms einen substanziellen Beitrag zu einer starken, wettbewerbsfähigen Marke VW", habe VW-Markenchef Thomas Schäfer gesagt. Das milliardenschwere Effizienzprogramm habe Schäfer im Sommer angekündigt, bisher aber keine Details genannt. An der Ausgestaltung werde noch gearbeitet, habe es geheißen. "Wir nutzen den Umstieg auf die Elektromobilität, um die Komplexität in der Produktion zu senken und unsere Werke noch effizienter aufzustellen", habe Produktionsvorstand Christian Vollmer ergänzt. Das senke die Kosten und sichere Arbeitsplätze.Für die Gläserne Manufaktur in Dresden sei angekündigt worden, "kurzfristig" ein Nachnutzungskonzept zu entwickeln. Zunächst laufe die ID.3-Fertigung dort weiter. Die "Automobilwoche" habe jüngst berichtet, VW wolle die Fahrzeugproduktion in Dresden einstellen und den Standort künftig anders nutzen. VW habe das zurückgewiesen. Zumindest kurzfristig gebe es keine Pläne, die Produktion am Standort einzustellen. "Die Rolle der Fertigung in der Gläsernen Manufaktur läuft mit dem ID.3 wie vereinbart auch noch die nächsten Jahre weiter", habe der dortige Betriebsratschef Thomas Aehlig gesagt. "Es sei denn, der ausgearbeitete Plan für das Konzept der Zukunft greift schon früher."Was zuletzt weniger thematisiert worden sei:Die Software-Sparte Cariad habe mit Sanjay Lal einen hochinteressanten neuen Manager an Land ziehen können. Lal sei vorher bei Google- und dem Elektroauto-Pionier Tesla gewesen. Zuletzt habe er für das E-Mobility-Start-up Rivian gearbeitet. Lal sei Software-Experte und solle die Softwarearchitektur und das Infotainment im Volkswagen-Konzern voranbringen. Cariad verschlinge Milliarden, habe aber bislang nicht die gewünschten Ergebnisse gebracht.