Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zehn Marken aus fünf europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche und Ducati. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an weiteren Marken und Geschäftsbereichen an. Darunter auch Finanzdienstleistungen, wozu die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement zählen.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (28.09.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Volkswagen habe nach eigenen Angaben die IT-Störung behoben, die die Produktion in mehreren Werken seit Mittwoch lahmgelegt habe. Die Produktion fahre nun wieder hoch, habe ein Sprecher des Autobauers am Donnerstagmorgen der dpa gesagt. "Die IT-Infrastrukturprobleme im Volkswagen-Netzwerk konnten im Laufe der Nacht behoben werden, das Netzwerk arbeitet wieder stabil", habe er gesagt. "Die betroffenen Anwendungen werden aktuell wieder hochgefahren. Der weltweite Produktionsverbund läuft an, die Produktion soll planmäßig erfolgen."Einzelne Systeme könnten "in einer Übergangsphase" aber noch beeinträchtigt sein, habe er hinzugefügt. Es gebe weiterhin keine Anzeichen, dass die Störung durch externe Einflüsse verursacht worden sei.Die IT-Störung habe am Mittwoch das zentrale Netzwerk des Volkswagen-Konzerns lahmgelegt. Die Produktion in mehreren Werken habe stillgestanden, darunter Wolfsburg, Zwickau, Emden und Osnabrück. Auch die Komponentenwerke in Braunschweig, Salzgitter und Kassel seien betroffen gewesen. Audi habe ebenfalls Probleme gemeldet.Laut "Handelsblatt" seien auch Autohäuser und das US-Werk in Chattanooga betroffen gewesen. Nach Angaben einer IT-Dienstleisterin, die für die Netzwerke der Unternehmen zuständig sei, habe es sich um eine weltweite Störung gehandelt. In Wolfsburg sei ein Krisenstab eingerichtet worden, der die ganze Nacht über an der Lösung des Problems gearbeitet habe.Toyota habe erst im März vergangenen Jahres alle seine Werke schließen müssen, nachdem sein inländischer Zulieferer Kojima Industries einen durch einen Cyberangriff verursachten Systemausfall erlitten habe. Auch dabei seien alle 28 Produktionslinien von Toyota in den 14 Fabriken betroffen gewesen, was die Produktion von etwa 13 000 Fahrzeugen beeinträchtigt habe. Der Konzern sei außerdem gezwungen gewesen, im Juli einen Teil seines Betriebs vorübergehend einzustellen, nachdem ein Cyberangriff auf ein Computersystem im Hafen von Nagoya, einem Drehkreuz von Toyota, die Hafendienste zwei Tage unterbrochen habe.Die VW-Aktie liefere derzeit sowohl fundamental als auch charttechnisch wenig Kaufargumente, wenngleich die Bewertung mit einem derzeitigen Kurs-Gewinn-Verhältnis von 5 und einen Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,2 äußerst günstig erscheine.VW fahre mit seinen ID.-Modellen den Newcomern der Branche wie BYD, XPeng, Nio, MG und vor allem Trendsetter Tesla meilenweit hinter. Zu wenig innovativ, zu wenig Infotainment, mangelhafte Software. Und während sich die chinesischen Hersteller an den Bedürfnissen der Kunden orientieren würden, entwickele Volkswagen seine Stromer völlig am Kunden vorbei.Anleger sollten eine klare Aufhellung des Chartbilds abwarten, so Jochen Kauper von "Der Aktionär" zur Volkswagen-Vorzugsaktie. Dies trete erst ein, sobald die 50-Tage-Linie, die bei 115,02 Euro verlaufe, genommen werde. Für den langfristigen Trend entscheidend sei die 200-Tage-Linie, die bei 122,62 Euro verlaufe. (Analyse vom 28.09.2023)