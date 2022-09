Hinweis auf Interessenkonflikte



Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:



Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

140,00 EUR -1,88% (01.09.2022, 09:12)



XETRA-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

142,14 EUR -2,58% (31.08.2022, 17:42)



ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



NASDAQ OTC-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zehn Marken aus fünf europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche und Ducati. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an weiteren Marken und Geschäftsbereichen an. Darunter auch Finanzdienstleistungen, wozu die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement zählen.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (01.09.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Zuletzt habe sich Jefferies-Analyst Philippe Houchois eher pessimistisch zur Volkswagen-Aktie geäußert. Etwas optimistischer sehe die Kursentwicklung des Autotitels hingegen Daniel Roeska von Bernstein. Das IPO der Sportwagentochter sollte jedenfalls positiv auf VW abstrahlen.Nach einem Treffen mit Investoren sehe Jefferies-Analyst Philippe Houchois die VW-Aktie bei 115 Euro fair bewertet. Mit Blick auf den bevorstehenden Börsengang der VW-Luxusmarke Porsche AG seien diese bezüglich der Liquidität der Aktien gespalten zwischen Besorgnis und Zuversicht, so Houchois.Etwas positiver sehe Analyst Daniel Roeska vom US-Analysehaus Bernstein Research die Performance der VW-Aktie in den nächsten Monaten.Der Autosektor sei im Juli in bester Verfassung gewesen, habe Roeska in einer Branchenstudie geschrieben. Dabei hätten die Preise weiter nach oben tendiert und der Absatz steige, wohingegen die Rabatte nahezu stabil geblieben seien. Gleichzeitig gebe es weniger Lieferengpässe. Dies dürfte zu einer starken Leistung der Hersteller auch in Q3 führen. Diese Entwicklung stehe jedoch im Widerspruch zur wichtigsten Sorge der Anleger hinsichtlich der Energiekrise und den gesamtwirtschaftlichen Aussichten. Sein Kursziel für die VW-Aktie laute 160 Euro.Sicherlich könnte sich das Geschäft von Volkswagen wieder bessern, die Märkte in China und in Europa wieder anziehen und die Verkäufe positiv beeinflussen. Wichtigster Einflussfaktor auf die VW-Aktie werde allerdings das IPO der Sportwagentochter Porsche sein.Grundsätzlich sei der letzte Newsflow von Volkswagen positiv zu werten. Der Börsengang von Porsche ist und bleibt allerdings nach wie vor ein komplexes Konstrukt, Jochen Kauper. Mehr Details dazu würden in den nächsten Tagen erwartet.Die VW-Aktie habe aufgrund der sich eintrübenden Stimmung an den Märkten wieder etwas nachgegeben. Die 50-Tage-Linie, die aktuell bei 138,12 Euro verlaufe, diene als Support. Falle diese Marke, liege die nächste stärkere Unterstützung bei 130,00 Euro.Die Volkswagen-Vorzugsaktie ist aktuell eine Halteposition, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.09.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link