XETRA-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

148,00 EUR -0,48% (08.09.2022, 09:47)



ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



NASDAQ OTC-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zehn Marken aus fünf europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche und Ducati. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an weiteren Marken und Geschäftsbereichen an. Darunter auch Finanzdienstleistungen, wozu die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement zählen.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (08.09.2022/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Volkswagen: IPO-Pläne mit Fragezeichen - AktienanalyseTrotz der Turbulenzen an den Finanzmärkten stellt Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) die Weichen für eines der größten IPOs der vergangenen Jahre in Europa, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Der Vorstand habe mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, einen Börsengang der Vorzugsaktien der Porsche AG und deren Notierung an der Frankfurter Börse anzustreben. Als Zeitpunkt dafür habe Volkswagen Ende September/Anfang Oktober genannt, dies jedoch unter den Vorbehalt der weiteren Entwicklung am Kapitalmarkt gestellt. Notfalls wolle man sich bis zum Ende des Jahres Zeit lassen. Bis zu 25 Prozent der stimmrechtslosen Vorzugsaktien - das seien 12,5 Prozent des Grundkapitals - der Porsche AG sollten platziert werden.Mit den erhofften Einnahmen wolle Volkswagen Investitionen in neue E-Autos, Batteriefabriken und Software vorantreiben. Der Großaktionär, die Familienholding Porsche SE, wolle zugleich 25 Prozent plus eine Aktie der stimmberechtigen Stammaktien an der Ertragsperle Porsche AG erwerben. Dafür solle die Porsche SE 7,5 Prozent mehr zahlen als den Ausgabepreis der Vorzugsaktien. Volkswagen würde nach dem Börsengang 75 minus eine Aktie am Gesamtkapital der Porsche AG halten.Interessant für Volkswagen-Eigner: Im Fall eines erfolgreichen IPOs sollten 49 Prozent der Gesamterlöse aus der Platzierung der Vorzugsaktien und dem Verkauf der Stammaktien als Sonderausschüttung gezahlt werden. Sicherlich seien die IPO-Pläne somit attraktiv, jedoch könnte das widrige Marktumfeld Volkswagen einen Strich durch die Rechnung machen. (Ausgabe 35/2022)Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:147,80 EUR -1,32% (08.09.2022, 10:02)