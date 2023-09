Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:



Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

107,96 EUR -0,35% (06.09.2023, 08:58)



XETRA-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

108,48 EUR +0,17% (05.09.2023, 17:41)



ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



NASDAQ OTC-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zehn Marken aus fünf europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche und Ducati. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an weiteren Marken und Geschäftsbereichen an. Darunter auch Finanzdienstleistungen, wozu die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement zählen.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (06.09.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der schon länger bestehende Abwärtstrend habe sich am vergangenen Freitag beschleunigt, nachdem sich die Schweizer Großbank UBS skeptisch zur VW-Aktie geäußert habe. Im bisherigen Jahresverlauf würden sich die Verluste nun auf gut 8 Prozent summieren. Seit dem Zwischenhoch im Frühjahr 2021 stehe ein Minus von knapp 58 Prozent zu Buche. Auch die IAA könne keine neuen Impulse liefern.Aktuell rücke das Thema des wachsenden chinesischen Wettbewerbs durch die Auto- und Verkehrsmesse IAA Mobility in München verstärkt in den Fokus. Chinesische Hersteller würden mit fortschreitender Elektronachfrage zunehmend auch auf den europäischen Markt drängen, was auf der IAA, traditionell die Hausmesse der deutschen Automarken, sichtbar werden dürfte. Branchenexperte Ferdinand Dudenhöffer vom Marktforscher Center Automotive Research wittere bereits "die IAA der Chinesen" und eine "Zeitenwende, die Europa zum interessanten Markt für chinesische Elektroautos mache".Die großen Neuheiten auf der IAA kämen bei VW aber vor allem aus der Verbrennerwelt. Nicht etwa aus dem Bereich der Elektromobilität. Dabei müsste VW dringend nachlegen. Denn die ID-Modelle seien zwar nett aber nicht unbedingt innovativ. In Sachen Software und Konnektivität hinke Volkswagen ohnehin der Konkurrenz aus China weit hinterher.Laut UBS-Analyst Patrick Hummel werde der Gegenwind, dem Volkswagen auch in Europa durch chinesische Elektroautos ausgesetzt sei, unterschätzt. Auf globaler Ebene würden die Wolfsburger außerdem am stärksten bedrängt von der zunehmenden Konkurrenz aus China. Die Aktie wirke zwar derzeit günstig, doch in den kommenden ein bis zwei Jahren dürfte sich dies zum Negativen wenden. Hummels Kursziel für die VW-Aktie laute 100 Euro. WKN A0M4W9 ), Nio ,, XPeng und Li Auto . Dass auf der IAA die Neuheiten in erster Linie aus der Verbrennerwelt kämen, zeige, wie schwer sich VW bei der Transformation Richtung E-Mobility tue.Die Modellpalette von VW brauche dringend neue Impulse. Der zuletzt eingefädelte Deal mit XPeng sei richtig, werde aber nicht in Kürze neue Lösungen liefern.Die VW-Aktie sei technisch angeschlagen. Anleger sollten den Blick eher nach unten richten, als auf ein großes Comeback der Aktie zu warten. Auch aus antizyklicher Sicht sei das Papier aktuell kein Investment. Ein starker Support warte bei 100,00 Euro auf die Aktie. Sollte dieser unterschritten werden, könnte das Tief aus dem Monat März 2020 bei 91,60 Euro getestet werden, so Jochen Kauper von "Der Aktionär" zur Volkswagen-Vorzugsaktie. (Analyse vom 06.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link