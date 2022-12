Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zehn Marken aus fünf europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche und Ducati. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an weiteren Marken und Geschäftsbereichen an. Darunter auch Finanzdienstleistungen, wozu die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement zählen.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (15.12.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Der Automarkt in der Europäischen Union bleibe trotz einer weiteren Erholung unter dem Niveau vor dem Ausbruch der Corona-Krise. Im November seien in der EU zwar 829.527 Pkw neu zugelassen worden und damit 16,3 Prozent mehr als im Vorjahresmonat, wie der europäische Herstellerverband ACEA am Donnerstag in Brüssel mitgeteilt habe.Das sei auch der vierte Monat mit Anstiegen in Folge gewesen. Nach elf Monaten in diesem Jahr stehe aber gegenüber dem Vorjahreszeitraum weiter ein Minus von 6,1 Prozent auf rund 8,36 Millionen Autos zu Buche. Zudem sei auch der November deutlich unter dem November von vor drei Jahren geblieben, als rund eine Million Autos neu angemeldet worden seien.Die zuletzt deutlichen Anstiege könnten die Rückgänge aus der ersten Jahreshälfte weiter nicht wettmachen. Von den größten vier Märkten in der EU habe Italien mit knapp 12 Prozent Minus bisher am schwächsten abgeschnitten, Deutschland mit gut 2 Prozent weniger Zulassungen noch am besten. Frankreich (minus fast 9 Prozent) und Spanien (minus gut 4 Prozent) lägen dazwischen.Im Monat November habe der VW-Konzern den Daten zufolge ein Plus von 36,4 Prozent erzielen können, darunter Porsche mit 18 Prozent mehr Zulassungen. BMW habe konzernweit ein Plus von 14,2 Prozent erreicht, Mercedes-Benz 10,8 Prozent."Der Aktionär" stuft Volkswagen, Mercedes-Benz und BMW derzeit als Halteposition ein, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.12.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Mercedes-Benz, Porsche und Volkswagen.