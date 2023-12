Tradegate-Aktienkurs VW-Vorzugsaktie:

114,02 EUR -0,61% (13.12.2023, 18:45)



XETRA-Aktienkurs VW-Vorzugsaktie:

114,28 EUR -0,66% (13.12.2023, 17:35)



ISIN VW-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN VW-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol VW-Vorzugsaktie:

VOW3



NASDAQ OTC-Symbol VW-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Die Volkswagen Group (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) ist einer der weltweit führenden Automobilhersteller mit Hauptsitz in Wolfsburg, Deutschland. Sie ist global tätig und verfügt über 119 Produktionsstätten in 19 europäischen Ländern und zehn Ländern in Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Der Konzern beschäftigt rund 676.000 Mitarbeiter. Die Fahrzeuge der Gruppe werden in über 150 Ländern verkauft.



Mit einem konkurrenzlosen Portfolio starker globaler Marken, führenden Technologien im industriellen Maßstab, innovativen Ideen zur Erschließung künftiger Profit Pools und einem unternehmerisch denkenden Führungsteam setzt sich der Volkswagen Konzern dafür ein, die Zukunft der Mobilität durch Investitionen in elektrische und autonom fahrende Fahrzeuge, Digitalisierung und Nachhaltigkeit zu gestalten.



Das Unternehmen besitzt zehn Kernmarken aus fünf europäischen Ländern, die in Markengruppen organisiert sind: Die Markengruppe Core mit der Marke Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, die Markengruppe Progressive mit Audi, Lamborghini, Bentley und Ducati und die Markengruppe Sport Luxury mit Porsche. (13.12.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.2023 habe bei den Volkswagen-Vorzügen neben hausgemachten Problemen vor allem die Thematik rund um das Werk in Xingjiang belastet. Dort sei dem Autobauer unter anderem Zwangsarbeit vorgeworfen worden. Letzte Woche habe eine unabhängige Untersuchung allerdings Entwarnung gegeben und die Aktie beflügelt. Doch dieser Effekt könnte bereits verpufft sein.Wie "Der Aktionär" vergangene Woche berichtet habe, sollte die Untersuchung positive Effekte für das Papier haben. Im Sommer habe MSCI die Aktie mit einer roten Flagge bezüglich der ESG-Richtlinien belegt. Bei ESG handele es sich um Faktoren wie Umweltverträglichkeit, soziale Bedingungen und Unternehmensführung. Daher hätten zahlreiche ESG-Fonds und -Indices die Volkswagen-Aktie bisher nicht gehalten. Mit dem positiven Prüfungsergebnis sei nun Hoffnung auf eine Wiederaufnahme in ESG-Produkte und damit vermehrte Käufe sowie daraus resultierende Kursgewinne zurückgekehrt.Am Dienstag habe MSCI laut eines Bloomberg-Berichts dann tatsächlich Entwarnung bezüglich der Faktoren und damit grünes Licht für die Aufnahme in entsprechende Produkte gegeben. Allerdings sei eine positive Reaktion der Aktie ausgeblieben, was dafür spreche, dass diese Entscheidung mit dem jüngsten Anstieg bereits eingepreist gewesen sei.Während die ESG-Entscheidung also keine weiteren Zugewinne gebracht habe, keime mit der langsamer als erwartet vorangehenden Elektrifizierung wieder Hoffnung bei den Wolfsburgern auf. In Europa, vor allem aber in den USA, habe der Elektro-Absatz zuletzt einen Dämpfer erfahren. Darüber hinaus stehe auch das Verbrenner-Aus 2035 in der EU auf der Kippe. In Deutschland solle derweil die Kaufförderung für Stromer früher auslaufen, was die Nachfrage nach diesen ebenfalls nicht beflügeln werde. Das alles spreche wiederum für VW, die damit länger Zeit haben würden, mit ihren profitablen Verbrennern Geld zu verdienen und die Produktion auf Elektro umzubauen.