Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zehn Marken aus fünf europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche und Ducati. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an weiteren Marken und Geschäftsbereichen an. Darunter auch Finanzdienstleistungen, wozu die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement zählen.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (12.05.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Die Hauptversammlung des Wolfsburger Konzerns am Mittwoch sei für das Management um Vorstand Oliver Blume kein Zuckerschlecken gewesen. Von Aktionärsvertretern habe es jede Menge Kritik. Kein Wunder, hakt es doch seit Monaten bei der Software-Tochter Cariad und den Absatzzahlen der reinen Elektroautos.Eigentlich habe Blume einfach nur Fakten schaffen und die Anteilseigner am Mittwoch auf der Hauptversammlung in Berlin von VWs Zukunft überzeugen wollen. Er habe im Rahmen der HV über seinen Zehn-Punkte-Plan berichtet, der dem Autobauer am Wendepunkt zur Elektromobilität und zum vernetzten Auto seine Stellung sichern solle.Der Weg dorthin sei steinig. Seit Monaten hake es bei der Software-Tochter Cariad. Immer wieder komme es zu Verzögerungen, was zur Folge gehabt habe, dass der Roll-Out wichtiger Modelle für den Konzern wie etwa der Elektro-Macan von Porsche und der AUDI Etron habe verschoben werden müssen.Cariad solle jetzt neu aufgestellt werden. "Im eigentlichen Sinn entwickelt VW kein völlig eigenständiges OS, also Betriebssystem, mehr. Es werden Komponenten - etwa Halbleiter von Qualcomm oder Horizon Robotics - herangezogen, beim teilautonomen Fahren hat man die Allianz mit Bosch und auch beim Smart Cockpit wird man sich sicher Huawei, Samsung, Apple, Google, Microsoft-Lösungen genau anschauen", sage Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer gegenüber dem "Aktionär".Die Modelle ID.3, ID.4, ID.4 und ID.5 seien nett, aber im Wettbewerb mit Tesla oder BYD zu brav und zu wenig innovativ. Auch der erst kürzlich vorgestellte ID.7 sei kein Gamechanger für VW.Die Aktie sei am Donnerstag Ex-Dividende gehandelt worden. VW habe 8,76 Euro an seine Aktionäre ausgeschüttet. Aus charttechnischer Sicht biete die Zone zwischen 115 und 120 Euro Unterstützung für die VW-Aktie, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link