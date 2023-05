Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Volkswagen und Porsche AG.



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zehn Marken aus fünf europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche und Ducati. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an weiteren Marken und Geschäftsbereichen an. Darunter auch Finanzdienstleistungen, wozu die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement zählen.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (10.05.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Volkswagen-Konzern wolle am heutigen Mittwoch seine Aktionäre über den Stand der Dinge in Kenntnis setzen. Das vergangene Jahr sei turbulent gewesen, unter anderem habe der langjährige Chef Herbert Diess an der Konzernspitze dem jüngeren Porsche-Chef Oliver Blume weichen müssen. Um 10 Uhr starte die Hauptversammlung. "Der Aktionär" werde berichten.Blume solle dem Autoriesen wieder mehr Teamgeist beibringen - aber auch operative Probleme wie die kriselnde Softwareentwicklung und das schwächelnde Geschäft in der einstigen VW-Bastion China lösen.Software und digitale Dienste würden eine immer wichtigere Rolle in heutigen Autos spielen - doch die Hersteller würden sich oft schwer damit tun. So habe Volkswagen am Montag nach Verzögerungen in der Entwicklung die Führungsriege seiner Software-Sparte Cariad ausgetauscht.Unter anderem dürfte den Anlegern bei der Hauptversammlung die vergleichsweise schwache Kursentwicklung ihrer Papiere am Herzen liegen. Während der Börsengang der Sportwagentochter Porsche ( ISIN DE000PAG9113 WKN PAG911 ) am Markt als Erfolg gelte - die Porsche-Vorzugsaktie habe seit dem Start um mehr als ein Drittel zugelegt - sei die ebenfalls im DAX gelistete Volkswagen-Vorzugsaktie auf der Stelle getreten.Erneut dürfte zur Sprache kommen, dass Blume den VW-Konzern und Porsche dauerhaft gleichzeitig führen wolle. Das habe nicht nur bei Experten für gute Unternehmensführung für Stirnrunzeln gesorgt. Kritik gebe es auch immer wieder am Festhalten der VW-Führung am Werk in der chinesischen Provinz Xinjiang. Die dort lebende muslimische Minderheit der Uiguren werde laut Menschenrechtsorganisationen gezielt von Peking unterdrückt.Die Mehrheitsverhältnisse bei Volkswagen seien klar verteilt. Die Holding der Eigentümerfamilien Porsche und Piëch, die Porsche SE ( ISIN DE000PAH0038 WKN PAH003 ), halte mit 53 Prozent den größten Stimmrechtsanteil vor dem Land Niedersachsen mit 20 Prozent und dem Staatsfonds aus Katar mit 17 Prozent. Die Vorzugsaktionäre hätten dagegen kein Stimmrecht.Die Support-Zone bei der VW-Aktie zwischen 115,00 Euro und 120,00 Euro habe aus charttechnischer Sicht gehalten. Mit dem Sprung über die 50-Tage-Linie habe die Aktie vorerst Luft bis zur 200-Tage-Linie, die aktuell bei 132,65 Euro verlaufe. Über Neuigkeiten von der Hauptversammlung wird "Der Aktionär" im Laufe des Tages berichten, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.05.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte: