Kurzprofil Volkswagen AG:



Die Volkswagen Group (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) ist einer der weltweit führenden Automobilhersteller mit Hauptsitz in Wolfsburg, Deutschland. Sie ist global tätig und verfügt über 119 Produktionsstätten in 19 europäischen Ländern und zehn Ländern in Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Der Konzern beschäftigt rund 676.000 Mitarbeiter. Die Fahrzeuge der Gruppe werden in über 150 Ländern verkauft.



Mit einem konkurrenzlosen Portfolio starker globaler Marken, führenden Technologien im industriellen Maßstab, innovativen Ideen zur Erschließung künftiger Profit Pools und einem unternehmerisch denkenden Führungsteam setzt sich der Volkswagen Konzern dafür ein, die Zukunft der Mobilität durch Investitionen in elektrische und autonom fahrende Fahrzeuge, Digitalisierung und Nachhaltigkeit zu gestalten.



Das Unternehmen besitzt zehn Kernmarken aus fünf europäischen Ländern, die in Markengruppen organisiert sind: Die Markengruppe Core mit der Marke Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, die Markengruppe Progressive mit Audi, Lamborghini, Bentley und Ducati und die Markengruppe Sport Luxury mit Porsche. (04.03.2024/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Helge Rechberger, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Trotz deutlicher Zuwächse hinsichtlich Gewinn und Umsatz insbesondere im Schlussquartal 2023 zeige man sich bei Volkswagen weiterhin unzufrieden über die niedrige Rentabilität, speziell bei der Kernmarke. Der diesbezügliche Ausblick habe zudem nicht den Geschmack der Aktionär:innen getroffen.Der Volkswagen Konzern stelle sich nach einem überraschend starken Jahresabschluss 2023 für das laufende Jahr auf ein etwas schwächeres Wachstum ein. Die Erlöse dürften konzernweit um bis zu 5% zulegen, gestützt unter anderem durch die Markteinführung neuer Fahrzeuge. Bei der operativen Umsatzrendite würden die Wolfsburger eine Verbesserung auf 7 bis 7,5% erwarten. 2023 habe der VW-Konzern Erlöse von EUR 322,3 Mrd. erwirtschaftet und damit um rund 15% mehr als im Jahr davor und auch mehr als von Analyst:innen vorhergesagt. Die Rendite sei dagegen um gut einen Prozentpunkt auf 7% zurückgegangen.Trotz schleppenden Neugeschäfts habe der deutsche Autogigant Volkswagen also voriges Jahr neue Rekorde bei Umsatz und Gewinn erreicht. Weil nach dem Ende des Chipmangels der Auftragsstau abgearbeitet worden sei, seien Auslieferungen, Umsatz und auch der operative Gewinn gestiegen, wie die VW-Konzernleitung Freitagnachmittag auf Basis vorläufiger Zahlen mitgeteilt habe. Doch das Neugeschäft schwächele, und hohe Kosten vor allem bei der Kernmarke VW würden auf die Profitabilität drücken.Der Absatz aller Konzernmarken habe 2023 dank eines starken Schlussquartals um knapp 12% auf 9,24 Millionen Fahrzeuge zugelegt. Das operative Ergebnis sei allerdings lediglich um gut 2% auf EUR 22,6 Mrd. angestiegen, habe damit aber immerhin knapp über dem bisherigen Rekordergebnis von 2022 gelegen. Angaben zum Nettogewinn habe Volkswagen zunächst nicht gemacht. Die komplette Bilanz für 2023 wolle der Konzern am 13. März vorlegen.Die Aktionär:innen sollten eine um je 30 Cent angehobene Dividende erhalten. Statt EUR 8,70 je Stamm- und EUR 8,76 je Vorzugsaktie wie im Vorjahr sollten nun 9,00 bzw. 9,06 Euro an die Anteilseigner:innen fließen. Das ergebe eine sehenswerte Dividendenrendite von weit jenseits der 7%-Marke.Die Aktionär:innen hätten am Freitagnachmittag die weitgehend erfreulichen Zahlen für 2023 als Schnee von gestern betrachtet. Die zurückgegangene Umsatzrendite sei als Haar in der Suppe identifiziert worden, der bescheidene Ausblick gar nicht goutiert. In der Folge sei die Volkswagen-Vorzugsaktie nahezu 5% unter den Schlusskurs vom Donnerstag gefallen.Die letzte Empfehlung zur Vorzugsaktie von Volkswagen lautete "halten", so Helge Rechberger, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 04.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen