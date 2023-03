Hinweis auf Interessenkonflikte:



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zehn Marken aus fünf europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche und Ducati. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an weiteren Marken und Geschäftsbereichen an. Darunter auch Finanzdienstleistungen, wozu die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement zählen.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (20.03.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Der VW-Konzern habe in der spanischen Region Valencia den Grundstein für das erste Batteriezellwerk des Landes gelegt. König Felipe VI., Regierungschef Pedro Sánchez sowie Vertreter des VW-Konzerns hätten dabei am Freitag in der Stadt Sagunto symbolisch je eine blaue Batteriezelle auf ein Podest gelegt. "Spanien will zu einem Zentrum der Elektromobilität werden", so der König.Felipe habe das kommende Werk als "großen Einsatz für die Zukunft" bezeichnet. Ab 2026 solle das Werk dort mit mehr als 3.000 direkt Beschäftigten seinen Betrieb aufnehmen. "Zunächst ist eine Jahresproduktion von 40 Gigawattstunden ausreichend für 500.000 Autos geplant, später bis zu 60 Gigawattstunden", habe VW-Technikvorstand Thomas Schmall gesagt. Die Produktion solle mit Ökostrom unter anderem aus einem benachbarten Solarpark erfolgen. Für den Aufbau des Werks seien mehr als drei Milliarden Euro vorgesehen.Sagunto liege rund 300 Kilometer südwestlich von Martorell, wo die Tochter Seat ihren Hauptsitz habe. Außerdem solle die neue Zellfabrik das Fahrzeugwerk in Pamplona mitversorgen. Spanien sei der zweitgrößte Autobauer Europas und belege Platz neun in der Welt.Pläne für das Werk seien schon im Frühjahr vergangenen Jahres bekannt geworden. Die endgültige Entscheidung für den Bau sei aber erst im Januar gefallen, weil Volkswagen noch die Förderbedingungen der Politik habe prüfen wollen. Der größte europäische Autokonzern habe sich in diesem Zusammenhang für ein Programm namens "Future Fast Forward" beworben, in das neben VW und Seat weitere Unternehmen eingebunden seien. Den Angaben zufolge sollten gut zehn Milliarden Euro in das Gesamtprojekt fließen.Die Region werde nach dem niedersächsischen Salzgitter der nächste Ort, an dem die VW-Gruppe eigene Akkuzellen für Elektroautos produzieren wolle - nicht zuletzt, um unabhängiger von den dominanten Lieferanten aus Asien zu werden. Erst vergangenen Montag habe der Konzern den Bau eines weiteren Batteriezellenwerks in Kanada angekündigt. Rechne man ein Werk des Partners Northvolt im nordschwedischen Skellefteå mit, sei es der vierte solche Standort. Mit der Entscheidung für eine weitere Zellfabrik in Europa wolle sich VW noch Zeit lassen.Derzeit ist die VW-Aktie deswegen eine Halteposition, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Erst eine Rückeroberung der 200-Tage-Linie würde das Chartbild wieder deutlich aufhellen. (Analyse vom 20.03.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link