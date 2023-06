Hinweis auf Interessenkonflikte:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Volkswagen-Konzernchef Oliver Blume habe dem mit vielen Problemen konfrontierten Autoriesen einen Großumbau verordnet. Damit wolle der seit zehn Monaten amtierende Manager das Tempo anziehen und wieder attraktiver werden für die Anleger am Aktienmarkt. Vor allem wolle das Management mehr auf die Ausgaben achten und endlich Größenvorteile besser für sich nutzen, um profitabler zu werden.Beim umstrittenen Werk in der chinesischen Provinz Xinjiang plane Blume nun außerdem eine unabhängige Prüfung der Menschenrechtssituation.Blume habe am Mittwoch in Hockenheim neue Finanzziele für die kommenden Jahre präsentiert und wie er seinen Zehn-Punkte-Plan zügig in die Tat umsetzen wolle. Dabei solle den Marken des Konzerns und deren Management mehr Verantwortung zukommen, die Zentrale in Wolfsburg solle künftig nur noch den Rahmen vorgeben. Gleichzeitig sollten die Marken enger zusammenarbeiten, um die Werke gemeinsam besser auszulasten, wie es anlässlich einer Investorenveranstaltung an der Rennstrecke Hockenheimring geheißen habe. Um das zu erreichen, sollten auch entsprechende Komponenten in die Vergütung des Managements aufgenommen werden.Details zu den angedachten Sparmaßnahmen sollten noch ausgearbeitet werden, doch Finanzchef Arno Antlitz habe angekündigt, dass auch dazugehören werde, dass frei werdende Stellen nicht nachbesetzt würden. Blume habe allerdings vor allem auf Einsparungen an anderer Stelle verwiesen. Die Modellvielfalt solle sinken, und im Vertrieb solle der Umbau des Händlergeschäfts fruchten, indem sich die Händler nicht mehr gegenseitig mit Rabatten unterböten.Der Konzern wolle in den kommenden Jahren insbesondere den Aufwand für Sachinvestitionen sowie für Forschung und Entwicklung spürbar senken. Die Investitionsquote solle bis 2027 auf unter 11 Prozent des Umsatzes sinken. Für dieses Jahr hätten die Wolfsburger noch einen Anteil von 14,5 Prozent der Erlöse für Investitionsausgaben eingeplant. Die hohe Investitionsquote des Konzerns sei seit langem ein großer Kritikpunkt von Investoren. Bis 2030 solle sie gar auf rund 9 Prozent fallen. Im Verkauf an sich peile VW Wachstum an, der Umsatz solle bis 2027 um jährlich 5 bis 7 Prozent steigen.Investierte Anleger bleiben weiter dabei, sichern sich aber mit einem Stopp bei 101,00 Euro nach unten ab, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Besser gefallen derzeit die Aktien der Porsche AG, von Mercedes-Benz und BMW. (Analyse vom 22.06.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link