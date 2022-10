Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zehn Marken aus fünf europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche und Ducati. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an weiteren Marken und Geschäftsbereichen an. Darunter auch Finanzdienstleistungen, wozu die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement zählen.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (04.10.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Die VW-Tochter Porsche AG habe inmitten eines schwierigen Marktumfelds einen ordentlichen Börsenstart hingelegt. Die Vorzugsaktien der Konzernmutter Volkswagen seien dennoch abgesackt. Goldman Sachs rate zum Kauf der Papiere.Die Investmentbank Goldman Sachs sehe deutliches Potenzial für die VW-Aktie. Vor einem zunehmend schwierigen Hintergrund hätten die deutschen Autobauer bisher in diesem Jahr starke Ergebnisse erzielt, habe Analyst George Galliers in einer Branchenstudie geschrieben. Der Experte schätze, dass dies sich in den restlichen Monaten des Jahres fortsetzen werde. Rückmeldungen aus dem Sektor deuteten auf eine weiterhin robuste Auftragslage hin und auf keinerlei Schwäche bei Produktmix und Preisen.Galliers sehe Volkswagen in einer guten Ausgangsposition und halte für die Aktie dementsprechend Kurse von 197 Euro für realistisch.Anleger sollten bei VW vor allem die Entwicklung der Verkaufszahlen der Elektromodelle von VW im Blick behalten. Hier gelte es vor allem im wichtigsten Automarkt der Welt China mit innovativen Modellen gegen die starke Konkurrenz zu punkten. Auch in Sachen Software müsse CEO Oliver Blume schnellstmöglich Erfolge präsentieren. Unterstützung bekommt die Aktie nach dem Rücksetzer bei 125,00 Euro, so Jochen Kauper von "Der Aktionär" zur Volkswagen AG. (Analyse vom 04.10.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie: