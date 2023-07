Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:



Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

123,40 EUR +0,11% (13.07.2023, 13:34)



XETRA-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

123,40 EUR -0,13% (13.07.2023, 13:19)



ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



NASDAQ OTC-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zehn Marken aus fünf europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche und Ducati. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an weiteren Marken und Geschäftsbereichen an. Darunter auch Finanzdienstleistungen, wozu die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement zählen.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (13.07.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":David Schenk vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Elektroambitionen von Volkswagen würden ins Wanken geraten: Schon Anfang Juli habe das Werk in Emden aufgrund geringer Nachfrage die Schicht für die Produktion des ID.4 und des neuen ID.7 vorübergehend aussetzen müssen. Doch nun enthülle das "Handelsblatt" ein düsteres Bild: Das Geschäft mit Elektroautos bei Privatkunden sei nahezu zum Erliegen gekommen.Das "Handelsblatt" berichte von Zahlen des Datendienstleisters Marklines, wonach Volkswagen zwischen Januar und Mai 97.000 Einheiten seiner ID-Modelle in Europa gebaut, aber nur 73.000 Fahrzeuge tatsächlich verkauft habe.Führungskräfte der betroffenen VW-Werke würden berichten, dass die Nachfrage nach Elektroautos von Privatkunden in letzter Zeit stark zurückgegangen und teilweise sogar auf null gesunken sei. Einer der Hauptgründe hierfür sei zweifellos die reduzierte staatliche Förderung.Während der Umweltbonus für neue Elektrofahrzeuge in Deutschland derzeit maximal 6.750 Euro betrage, seien es bis Ende 2022 noch großzügige 9.000 Euro gewesen. Dieser Förderungsabbau hinterlasse deutliche Spuren in der Kaufbereitschaft der potenziellen Kunden.VW habe angesichts der fehlenden Kaufbereitschaft bei Elektroautos schwierige Herausforderungen vor sich. Charttechnisch könne sich die Aktie zudem nicht aus ihrer Seitwärtsrange befreien.Neue Käufe drängen sich aktuell nicht auf, so David Schenk von "Der Aktionär" zur Volkswagen-Vorzugsaktie. (Analyse vom 13.07.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Volkswagen Vz.