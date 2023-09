Hinweis auf Interessenkonflikte:



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zehn Marken aus fünf europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche und Ducati. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an weiteren Marken und Geschäftsbereichen an. Darunter auch Finanzdienstleistungen, wozu die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement zählen.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (15.09.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Die geringe Nachfrage nach Elektroautos führe zu einem Jobabbau bei VW in Zwickau. 269 befristete Verträge, die nach zwölfmonatiger Laufzeit in Kürze auslaufen würden, würden nicht verlängert, habe das Unternehmen am Donnerstag mitgeteilt. "Volkswagen ist vom Weg in die Elektromobilität weiterhin zu 100 Prozent überzeugt", habe aber ein Sprecher betont. Eine Kurskorrektur sei nicht geplant.Als Grund für den Stellenabbau sei "die aktuelle Marktsituation" genannt worden. Angesichts hoher Inflation und rückläufiger Förderprämien würden sich Käufer bei Elektroautos zurückhalten. Im Zwickauer Werk würden ausschließlich E-Autos gebaut für die Marken Volkswagen, Audi und Cupra."Volkswagen ist vom Weg in die Elektromobilität weiterhin zu 100 Prozent überzeugt", habe ein Sprecher betont. Eine Kurskorrektur sei nicht geplant. Auf der Betriebsversammlung sei klargestellt worden, dass das Zwickauer Werk nicht zur Disposition stehe und dort weiter investiert werde. Es sei bisher Vorreiter der E-Mobilität im Unternehmen gewesen. Neben den Modellen ID.3, ID.4 und ID.5 würden dort auch der Q4 e-tron und der Q4 Sportback e-tron von Audi sowie der Cupra Born produziert. Der letzte Verbrenner sei 2020 vom Band gelaufen.Trotz der schleppenden Auslastung des Werks solle die Produktion des Audi Q4 e-tron und des ID.3 auf andere Standorte ausgeweitet werden. "Wir werden den Q4 e-tron ab Ende 2023 auch in Brüssel produzieren - zusätzlich zur Fertigung in Zwickau", habe eine Audi-Sprecherin gesagt. Der ID.3 solle ab Herbst auch in Wolfsburg - zunächst nur in kleinen Stückzahlen - vom Band laufen. Die Teile für die Endmontage würden zunächst aus Sachsen geliefert. Im kommenden Jahr sei dann die Vollproduktion in Wolfsburg vorgesehen.Am heutigen Freitag stehe noch ein wichtiger Termin auf dem Programm. Der Volkswagen-Konzern werde die Auslieferungszahlen für August veröffentlichen.Derzeit drängt sich hier kein Kauf auf, so Marion Schlegel. Unter den deutschen Autobauern sieht "Der Aktionär" Mercedes-Benz deutlich besser aufgestellt. (Analyse vom 15.09.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link