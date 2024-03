XETRA-Aktienkurs VW-Vorzugsaktie:

Kurzprofil Volkswagen AG:



Die Volkswagen Group (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) ist einer der weltweit führenden Automobilhersteller mit Hauptsitz in Wolfsburg, Deutschland. Sie ist global tätig und verfügt über 119 Produktionsstätten in 19 europäischen Ländern und zehn Ländern in Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Der Konzern beschäftigt rund 676.000 Mitarbeiter. Die Fahrzeuge der Gruppe werden in über 150 Ländern verkauft.



Mit einem konkurrenzlosen Portfolio starker globaler Marken, führenden Technologien im industriellen Maßstab, innovativen Ideen zur Erschließung künftiger Profit Pools und einem unternehmerisch denkenden Führungsteam setzt sich der Volkswagen Konzern dafür ein, die Zukunft der Mobilität durch Investitionen in elektrische und autonom fahrende Fahrzeuge, Digitalisierung und Nachhaltigkeit zu gestalten.



Das Unternehmen besitzt zehn Kernmarken aus fünf europäischen Ländern, die in Markengruppen organisiert sind: Die Markengruppe Core mit der Marke Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, die Markengruppe Progressive mit Audi, Lamborghini, Bentley und Ducati und die Markengruppe Sport Luxury mit Porsche. (05.03.2024/ac/a/d)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Volkswagen: Gegenbewegung nach dem Rücksetzer - ChartanalyseNach dem schwachen Freitag (-4,9%) kam es bei der Volkswagen-Vorzugsaktie (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) gestern zu einer Gegenbewegung, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Der VW-Konzern habe am Freitag die vorläufigen Jahreszahlen veröffentlicht, worauf die Aktie zum Wochenschluss unter Druck geraten sei. Im Tief hätten die Kurse sogar bis auf 116,38 EUR zurückgesetzt, hätten das zwischenzeitliche Tagesminus von 7,2% aber bis zum Handels- und Wochenschluss noch auf 4,9% verringern können. Zum Start in die neue Woche hätten die Notierungen gestern schließlich 1,3% zugelegt und seien mit einem Endstand bei 120,68 EUR wieder über die 120er Marke gestiegen.Ausblick: Mit dem scharfen Rücksetzer vom Freitag sei die Volkswagen-Vorzugsaktie an die 2022er Abwärtstrendgerade zurückgefallen, die als Unterstützung jedoch zunächst habe behauptet werden können.Das Long-Szenario: Um das Chartbild wieder aufzuhellen, sollten sich die Kurse nun weiter von der 120er Marke absetzen, die Anfang Februar einen hartnäckigen Widerstand dargestellt habe. Eine kleinere Hürde könnte anschließend am Tief vom vergangenen Dienstag bei 122,36 EUR festgemacht werden, bevor das Juli-Hoch bei 126,24 EUR wieder in den Fokus rücken würde. Gelinge dort der Break, müsste das aktuelle Jahreshoch bei 128,18 EUR überboten werden, worauf es zu einem Anstieg in Richtung des Juni-Hochs bei 133,42 EUR kommen könnte.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze VW-Vorzugsaktie:Tradegate-Aktienkurs VW-Vorzugsaktie:118,52 EUR -1,85% (05.03.2024, 09:49)