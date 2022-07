Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

131,02 EUR +0,61% (27.07.2022, 16:42)



XETRA-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

130,92 EUR +0,38% (27.07.2022, 16:28)



ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



NASDAQ OTC-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zehn Marken aus fünf europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche und Ducati. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an weiteren Marken und Geschäftsbereichen an. Darunter auch Finanzdienstleistungen, wozu die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement zählen.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (27.07.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Während sich bei Volkswagen aktuell alles um den Rücktritt von CEO Herbert Dies und dessen Nachfolger Oliver Blume drehe, stelle die China-Tochter des VW-Konzerns am Mittwoch ihre neueste Entwicklung vor und gehe damit neue Wege. Hierbei handle es sich um den Prototyp einer emissionsfreien Passagierdrohne.Das entsprechende Projekt zur vertikalen Mobilität sei 2020 von der Volkswagen Group China gestartet worden. Das Ergebnis sei der Prototyp einer Drohne, die vier Passagiere bis zu 200 Kilometer weit befördern könne und auf bereits vorhandenen Lösungen für autonomes Fahren und Batterietechnologien basiere. Angetrieben von acht Rotoren für den Auftrieb und zwei weiteren Propellern für den horizontalen Flug könne die V.MO genannte Drohne senkrecht starten und landen.Bevor das Gerät in der ersten Phase der kommerziellen Nutzung wohl als Premiumprodukt für wohlhabende technikaffine Kunden in China angeboten werde, sollten noch dieses Jahr Flugtests durchgeführt werden. 2023 sollten Verbesserungen und weitergehende Tests erfolgen.Bei Volkswagen stünden aktuell zwar andere Dinge im Fokus, allem voran der Chefwechsel und die am Donnerstag erscheinenden Quartalszahlen. Dennoch ist das Flugtaxi eine interessante Entwicklung, die vor allem in China Zukunft haben kann, jedoch ist der Markt auch hart umkämpft, so Julian Weber von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.07.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie: