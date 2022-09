Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:



Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

139,42 EUR +0,66% (27.09.2022, 13:56)



XETRA-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

139,38 EUR +0,84% (27.09.2022, 13:43)



ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



NASDAQ OTC-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zehn Marken aus fünf europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche und Ducati. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an weiteren Marken und Geschäftsbereichen an. Darunter auch Finanzdienstleistungen, wozu die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement zählen.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (27.09.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Die Nachfrage nach den Anteilscheinen der Porsche AG habe sich als extrem hoch erwiesen. Deshalb werde die Volkswagen AG den Preis für den 9,4 Milliarden Euro schweren Börsengang aller Voraussicht nach am oberen Ende der Spanne festsetzen. Investoren, die weniger als 82,50 Euro pro Aktie auf den Tisch legen möchten, würden wohl leer ausgehen.Marktteilnehmer würden davon ausgehen, dass das Unternehmen den endgültigen Angebotspreis für den Börsengang festlege, nachdem das Orderbuch für den Aktienverkauf am Mittwoch geschlossen werde. Der Handel mit den neuen Aktien werde am Donnerstag starten. Als Ticker-Symbol sei "P911" festgelegt worden, eine Anspielung auf das bekannteste Modell des Sportwagenbauers Porsche.Die Nachfrage nach den Anteilscheinen von Porsche übersteige trotz der aktuellen Turbulenzen an den Aktienmärkten das Angebot deutlich. Kleinanleger, vor allem aus Deutschland, hätten Kreisen zufolge Aktien im Wert von einer Milliarde Euro geordert. Bereits im Vorfeld des IPO hätten illustre Adresse wie der Staatsfonds Katar oder der Norwegisches Staatsfonds wie T.Rowe Price Interesse angemeldet.Sei die Porsche-Aktie bei Kursen um 82,50 Euro eine Wette wert?Dennoch: Ferrari werde 2022 knapp 4,8 Milliarden Euro Umsatz stemmen, bei einem Gewinn von rund 920 Millionen Euro. Das KGV betrage 36, das KUV 7,5.Porsche werde 2022 rund 39 Milliarden Umsatz machen. Gewinn: Rund sechs Milliarden Euro. Mache ein KGV von knapp 17 am oberen Rand der IPO-Spanne von 82,50 Euro. Das KUV betrage 1,9. Porsche habe Upside-Potenzial!Was die Elektro-Strategie von Porsche betreffe, so steuere man einer spannenden Zukunft entgegen. Mit dem vollelektrischen Modell Taycan habe Porsche eine erste Duftmarke gesetzt. Der Hybrid-Bolide Cayenne komme ebenfalls bei den Käufern an, wie auch der Panamera, ebenfalls als Hybridauto aufgesetzt. Kurzum: Die Margen würden durch die Stromer-Strategie weiter steigen. Die Aktie ist ein Investment wert, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.09.2022)