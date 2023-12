XETRA-Aktienkurs VW-Vorzugsaktie:

115,20 EUR -0,66% (18.12.2023, 10:13)



ISIN VW-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN VW-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol VW-Vorzugsaktie:

VOW3



NASDAQ OTC-Symbol VW-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Die Volkswagen Group (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) ist einer der weltweit führenden Automobilhersteller mit Hauptsitz in Wolfsburg, Deutschland. Sie ist global tätig und verfügt über 119 Produktionsstätten in 19 europäischen Ländern und zehn Ländern in Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Der Konzern beschäftigt rund 676.000 Mitarbeiter. Die Fahrzeuge der Gruppe werden in über 150 Ländern verkauft.



Mit einem konkurrenzlosen Portfolio starker globaler Marken, führenden Technologien im industriellen Maßstab, innovativen Ideen zur Erschließung künftiger Profit Pools und einem unternehmerisch denkenden Führungsteam setzt sich der Volkswagen Konzern dafür ein, die Zukunft der Mobilität durch Investitionen in elektrische und autonom fahrende Fahrzeuge, Digitalisierung und Nachhaltigkeit zu gestalten.



Das Unternehmen besitzt zehn Kernmarken aus fünf europäischen Ländern, die in Markengruppen organisiert sind: Die Markengruppe Core mit der Marke Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, die Markengruppe Progressive mit Audi, Lamborghini, Bentley und Ducati und die Markengruppe Sport Luxury mit Porsche. (18.12.2023/ac/a/d)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Experten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Wie in unserem letzten Update (Anlegerbrief 43/2023) vermutet, könnte der Abwärtstrend der VW-Aktie langsam überwunden sein, so die Experten von "Der Anlegerbrief". Vom Tief weg habe das Papier bereits knapp 20% gutgemacht und damit auch seinen technischen Abwärtstrend durchbrochen. Fundamental würden vor allem die letzten Absatzzahlen Mut machen. So hätten die Wolfsburger im November über alle Marken hinweg 842,3 Tsd. Autos verkaufen können und damit 22,6% mehr als im Vorjahr. Im Schlüsselmarkt China habe das Plus sogar bei 32,4% gelegen.Noch stärkere Zuwächse habe es bei den E-Autos gegeben, von denen der Konzern mit 24,7 Tsd. Fahrzeugen rd. 80% mehr als im Vorjahr habe verkaufen können. Wobei am Markt derzeit auch noch ein gegenläufiger Branchentrend für Hoffnung sorge, und zwar die aktuelle Nachfrageschwäche bei E-Autos. Diese könnte dem - im Verbrennerbereich immer noch sehr starken - VW-Konzern wertvolle Zeit verschaffen, um die Probleme bei der E-Transformation in Bereichen wie Software, Modellpalette oder Kostenstrukturen anzugehen. Zumindest bei letzterem scheine sich inzwischen eine Einigung mit dem Betriebsrat über das geplante 10 Mrd. Euro-Sparpaket abzuzeichnen.Die Experten von "Der Anlegerbrief" raten bei der Volkswagen-Vorzugsaktie dabei zu bleiben! Das Kursziel laute 250 Euro. (Ausgabe 46 vom 16.12.2023)Börsenplätze VW-Vorzugsaktie:Tradegate-Aktienkurs VW-Vorzugsaktie:115,32 EUR -0,53% (18.12.2023, 10:27)