XETRA-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

133,08 EUR +4,03% (04.11.2022, 17:37)



ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



NASDAQ OTC-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zehn Marken aus fünf europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche und Ducati. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an weiteren Marken und Geschäftsbereichen an. Darunter auch Finanzdienstleistungen, wozu die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement zählen.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (07.11.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.VW-Chef Oliver Blume habe im Zuge der Zahlen für das dritte Quartal bei den Auslieferungszielen für das Gesamtjahr Abstriche machen müssen. Er habe ohnehin viele Baustellen zu managen. Blume müsse den Umbau hin zur Elektromobilität und softwarezentrierten Autos steuern. Der ID.3 sei nett, der ID.4 sowie die SUVs ID.5 und ID.5 GTX kämen bei der Kundschaft ganz gut an. Jedoch fehle ein echter Hingucker, ein mit allen Software-Gimmicks ausgestattetes Elektroauto. Vor allem was das Thema Software angehe, so hinke der Wolfsburger AUtokonzern der Konkurrenz nach wie vor weit hinterher. Die jungen Start-Ups Tesla, Nio, Li Auto, XPeng sowie Marken wie BYD und Great Wall würden den deutschen Autoherstellern das Leben schwermachen.So sei es Blumes Aufgabe, eine passende Softwarestrategie auf die Beine zu stellen, woran sein Vorgänger Herbert Diess letztendlich gescheitert sei. Die vor wenigen Tagen eingegangene Kooperation mi Horizon Robotics sei ein erster Schritt. Zusammen wolle man Lösungen für selbst fahrende Autos speziell für den chinesischen Markt entwickeln. Was die Elektroautos angehe, so sei VW ins Hintertreffen geraten. Es fehle ein echter Hingucker, ein mit sämtlichen Software-Gimmicks vollgepacktes Elektroauto.Die VW-Aktie habe sich zuletzt bis auf rund 130 Euro erholen können. Als Unterstützung diene nach wie vor die 125-Euro-Marke. Dieser Bereich sollte halten, sonst drohe das Papier Richtung Jahrestief bei 120,56 Euro abzurutschen. Nach oben eröffne sich für die VW-Aktzie neues Potenzial, sobald die 200-Tage-Linie überwunden werde, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.11.2022)Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:133,14 EUR +3,98% (04.11.2022, 22:26)