Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zehn Marken aus fünf europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche und Ducati. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an weiteren Marken und Geschäftsbereichen an. Darunter auch Finanzdienstleistungen, wozu die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement zählen.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (21.09.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Am Montag habe VW-Chef Oliver Blume in einem "Handelsblatt"-Interview ausführliche Informationen zu den Renditeprogrammen für die Konzern-Marken und damit das gesamte Unternehmen gegeben. Darin sei es vor allem um Sparmaßnahmen und Margenziele gegangen. Erste Reaktionen darauf hätten nicht lange auf sich warten lassen.Der Manager habe Angestellte und Anleger auf einen langwierigen Umbauprozess eingestimmt. Ziele seien unter anderem, das Renditeniveau in den nächsten Jahren von aktuell 8 auf 10 Prozent und den Umsatz bis 2027 um 5 bis 7 Prozent pro Jahr zu steigern. Den einzelnen Konzernmarken habe Blume dabei feste Vorgaben gesetzt, so solle etwa die Kernmarke VW ihre Marge um 2,5 Prozentpunkte auf 6,5 Prozent steigern. Einsparungen in Milliardenhöhe seien dafür unabdingbar.Dazu werde der Autobauer zukünftig unter anderem den Ansatz "Value over Volume" verfolgen und nicht mehr stur auf Absatzwachstum setzen. Dadurch sollten Rabatte bei Überkapazitäten vermieden werden.Diese Vorgaben hätten unter anderem Betriebsratschefin Daniela Cavallo auf den Plan gerufen. Die Renditevorgabe sei kein Zielbild, das die Belegschaft mitnehme oder motiviere. Dabei ziehe mit der angespannten Lage angesichts von Lieferengpässen, schleppendem Elektro-Hochlauf, Digitalisierung und neuer Konkurrenz aus China, die sich noch verschärfen könnte, ein "perfekter Sturm" auf. Um diesen zu bewältigen, brauche man alle Mitarbeiter an Deck. Weitere Kritik habe Cavallo an dem Effizienzprogramm geübt. Die fehlenden Aussagen zu dessen Inhalt hätten bei der Belegschaft für Verunsicherung gesorgt.Gourvil sei in seiner Studie auf das wohl größte Problem VWs eingegangen: Das schwächelnde China-Geschäft. Auf dem Markt habe der Konzern in den vergangenen Jahren über 40 Prozent seiner Absätze erzielt. Auch deshalb könne VW jetzt Ärger vonseiten des Betriebsrats nicht gebrauchen. Allerdings sei zuletzt in mehreren deutschen Werken die Produktion aufgrund schwacher Elektro-Nachfrage zurückgefahren und die Entlassung erster Mitarbeiter angekündigt worden. (Analyse vom 21.09.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Volkswagen Vz.